韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

▲南韓國軍情報司令官文相浩。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會、強闖中選會，最終於14遭到國會通過彈劾。警方發現，其實早在前2天，現任情報司令官文相浩、前任情報司令官盧尚元，竟然相約知名速食店討論戒嚴執行計畫，還命令屬下2名軍官強闖中選會。如今，偵辦單位正式拘捕文相浩。

根據《韓聯社》，由高位公職者犯罪搜查處（公搜處）所參與的「聯合搜查本部」，昨（20）日以涉嫌從事內亂重要任務、濫用職權等罪，聲押現任情報司令官文相浩，中央地區軍事法院認定文相浩有湮滅證據、逃亡之虞，因此同意簽下文相浩的羈押令狀。

自從尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴後，文相浩曾涉嫌指示將兵力投入位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會（中選會），甚至還將情報司令部下轄的北派工作部隊（HID，派往北韓進行諜報等特殊任務的部隊）作為「逮捕小組」，要求其前往國會議事堂逮捕國會議員等主要政治人物。

因此，文相浩被懷疑，其實早在事前就知道尹錫悅發布戒嚴的計畫，且還參與策劃過程。在戒嚴發布2分鐘後，情報司令部的兵力便於3日晚間10時31分抵達中選會，潛入電算中心進行拍攝。

▲文相浩、盧尚元前往知名連鎖速食店「Lotteria」討論戒嚴執行計畫。（圖／達志影像）

同時，警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團在獲取監視器資料後，確定文相浩、盧尚元曾於1日聚集在京畿道安山市的知名連鎖速食店「Lotteria」，該分店位於盧尚元住處附近，兩人還將情報司令部所屬的金姓上校、鄭姓上校叫到店內，邊吃漢堡邊談論計畫，要求兩人必須闖入中選會電算中心取得伺服器。

另外，警方前往盧尚元位於京畿道安山市的住處執行扣押搜索，住家被盧尚元當作「算命店」經營。警方在搜索過程中，取得疑似與「策劃戒嚴」有關的手冊。據悉，盧尚元擔任情報司令官時，因涉嫌性騷擾而強制退伍，最後只好在自家經營算命店。

報導也指出，其實在3日戒嚴當天，盧尚元也曾在同一間Lotteria召集現任與前任軍方關係人士，而前國防部調查本部搜查本部長金勇軍（音譯）、國防部調查本部次長金姓上校等人也有出席。