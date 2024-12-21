　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

▲▼南韓國軍情報司令官文相浩。（圖／VCG）

▲南韓國軍情報司令官文相浩。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會、強闖中選會，最終於14遭到國會通過彈劾。警方發現，其實早在前2天，現任情報司令官文相浩、前任情報司令官盧尚元，竟然相約知名速食店討論戒嚴執行計畫，還命令屬下2名軍官強闖中選會。如今，偵辦單位正式拘捕文相浩。

根據《韓聯社》，由高位公職者犯罪搜查處（公搜處）所參與的「聯合搜查本部」，昨（20）日以涉嫌從事內亂重要任務、濫用職權等罪，聲押現任情報司令官文相浩，中央地區軍事法院認定文相浩有湮滅證據、逃亡之虞，因此同意簽下文相浩的羈押令狀。

自從尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴後，文相浩曾涉嫌指示將兵力投入位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會（中選會），甚至還將情報司令部下轄的北派工作部隊（HID，派往北韓進行諜報等特殊任務的部隊）作為「逮捕小組」，要求其前往國會議事堂逮捕國會議員等主要政治人物。

因此，文相浩被懷疑，其實早在事前就知道尹錫悅發布戒嚴的計畫，且還參與策劃過程。在戒嚴發布2分鐘後，情報司令部的兵力便於3日晚間10時31分抵達中選會，潛入電算中心進行拍攝。

▲▼韓國知名連鎖速食店「Lotteria」。（圖／達志影像）

▲文相浩、盧尚元前往知名連鎖速食店「Lotteria」討論戒嚴執行計畫。（圖／達志影像）

同時，警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團在獲取監視器資料後，確定文相浩、盧尚元曾於1日聚集在京畿道安山市的知名連鎖速食店「Lotteria」，該分店位於盧尚元住處附近，兩人還將情報司令部所屬的金姓上校、鄭姓上校叫到店內，邊吃漢堡邊談論計畫，要求兩人必須闖入中選會電算中心取得伺服器。

另外，警方前往盧尚元位於京畿道安山市的住處執行扣押搜索，住家被盧尚元當作「算命店」經營。警方在搜索過程中，取得疑似與「策劃戒嚴」有關的手冊。據悉，盧尚元擔任情報司令官時，因涉嫌性騷擾而強制退伍，最後只好在自家經營算命店。

報導也指出，其實在3日戒嚴當天，盧尚元也曾在同一間Lotteria召集現任與前任軍方關係人士，而前國防部調查本部搜查本部長金勇軍（音譯）、國防部調查本部次長金姓上校等人也有出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
62歲狄鶯透視裝辣舞！　驚喊：肩帶斷了
中央釋出3753億元將衝擊施政？　國民黨：每年歲計賸餘達50
《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟
18歲就「滿臉刺青」找不到工作！陸男「決定洗掉」又痛到受不了
宜蘭房價首站6字頭　在地房仲驚：誰想得到？
他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

囚犯拒移監掏槍對峙！墨西哥監獄爆槍戰7死　家屬企圖破門闖入

政府免關門！美參院深夜火速通過撥款法案　待拜登簽署生效

特斯拉宣布「召回70萬輛車」！3問題車款曝　胎壓警示異常

美國測試飛彈期間　7中國人試圖非法進入關島被捕

日99歲嬤獨居「失聯多日」！陳屍自家無人知　發現時已死亡多時

美國「101最佳餐廳」活動生蠔出包！　80多人腹瀉嘔吐

4女兒淪免費性奴！變態夫妻「想玩3P」沒錢買春　硬上2年害染性病

星巴克罷工「串聯美國3城市」　工會喊：平安夜前擴大全美

韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

離婚官司剛打完！　家暴夫一踏出法院「遭妻狂開多槍」倒地亡

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

囚犯拒移監掏槍對峙！墨西哥監獄爆槍戰7死　家屬企圖破門闖入

政府免關門！美參院深夜火速通過撥款法案　待拜登簽署生效

特斯拉宣布「召回70萬輛車」！3問題車款曝　胎壓警示異常

美國測試飛彈期間　7中國人試圖非法進入關島被捕

日99歲嬤獨居「失聯多日」！陳屍自家無人知　發現時已死亡多時

美國「101最佳餐廳」活動生蠔出包！　80多人腹瀉嘔吐

4女兒淪免費性奴！變態夫妻「想玩3P」沒錢買春　硬上2年害染性病

星巴克罷工「串聯美國3城市」　工會喊：平安夜前擴大全美

韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

離婚官司剛打完！　家暴夫一踏出法院「遭妻狂開多槍」倒地亡

囚犯拒移監掏槍對峙！墨西哥監獄爆槍戰7死　家屬企圖破門闖入

國民黨台南市黨部慶祝建黨130週年　朱立倫特別南下出席慶生

4代女團隊長合體！　Karina、安兪真「特別表演」掀粉絲狂喜

立院拍板財劃法！高雄綠營主委怒了　狂轟柯志恩：罪魁禍首

冬至就在今下午5:21！128年來最早　迎接最長黑夜

超扯三寶服務區裡逆向行駛　警逼他一路倒退嚕...這下慘了

冬至降臨「4星座」財運飛升！　這群人一周正財大旺

孫安佐當兵！62歲狄鶯回春「比女團還辣」　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

陳仙梅曬兒子「門框爬牆照」：為什麼我沒生女兒？　網刷一排同感

台南安平觀音亭金蛇行大運　大師揮毫贈春聯活動

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

酷航提前1.5小時飛　男沒被通知到登機口傻眼

川普換新髮型！　招牌金髮不見了

拜登批准對台軍事援助　價值5億7130萬美元

空姐打開艙門「以為有樓梯」！踩空重摔停機坪

搭飛機耳朵痛炸　空服員1招緩解

10歲少女為換遊戲幣「偷拍媽媽內衣照」

50歲男開車闖進德國聖誕市集　70人死傷

夫妻逼4女兒「當免費性奴」2年　害染性病

時薪上看6600元！　2025年4種熱門副業曝光

波音737降落後「暴衝出跑道」！只差15m就墜海

WSJ揭拜登沒當過總統　健康衰退早被架空

更多熱門

相關新聞

李英愛敗訴！遭名嘴造謠「與金建希有交情」

李英愛敗訴！遭名嘴造謠「與金建希有交情」

南韓總統尹錫悅月初發佈緊急戒嚴，涉嫌主導內亂、破壞憲政，遭到國會成功通過彈劾，其妻子金建希先前更陷入收受名牌包、炒股等爭議。在此之際，知名女演員李英愛去年9月捐款5000萬韓元，遭到媒體人在YouTube質疑政治傾向，更被爆料曾與金建希有交情，因此向法院提出告訴，不過最終卻以敗訴收場。

美韓外長通話　協商明年1月面對面會談

美韓外長通話　協商明年1月面對面會談

賴清德指3法案「無視民意」　朱立倫：別當下一個尹錫悅

賴清德指3法案「無視民意」　朱立倫：別當下一個尹錫悅

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

如果尹錫悅在台灣　其實毫無招架之力

如果尹錫悅在台灣　其實毫無招架之力

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅漢堡速食店Lotteria文相浩

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳照被挖

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面