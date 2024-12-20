水電包工頭女兒招魂1次就允杯！家屬曝「聞到燒焦味」：有引到魂

記者陳以昇／台中報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午發生奪命火警，釀成9死7傷的慘劇！20日下午罹難者家屬重回事發地點舉行聯合招魂儀式，現場氣氛一片哀戚，其中廖姓水電包工頭的女兒擲筊一次就獲允杯，另外還有罹難者家屬稱，有聞到陣陣燒焦味，令人鼻酸。

▲廖姓水電包工頭的女兒手捧父親牌位一臉哀痛。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事發經過，警消19日下午1時24分左右接獲民眾通報，全聯生鮮倉儲工地發生火警，約有20名員工受困，趕抵現場後發現，8692坪的廠房陷入火海中，濃厚黑煙不斷竄出，宛如炸彈爆炸一般，畫面相當駭人。

▲事發當下濃濃黑煙不斷竄出。（圖／民眾提供）

警消緊急布水線灌救，一名受困的24歲越南籍移工，為了逃生而跳樓受到重傷，接著消防先在廠房東南側4樓尋獲2男1女，隨後在3樓尋獲廖姓水電包工頭及其兒子、同事共5人的水電小組，但這9人最後均不幸罹難。

罹難者家屬20日下午重回工地進行聯合招魂儀式，現場陣陣招魂鈴聲傳來，氣氛相當哀戚、沉重，其中廖姓水電包工頭的女兒在現場負責擲筊招魂，一次擲出允杯。引魂回殯儀館到車上時，另有罹難者家屬稱「有聞到陣陣燒焦味」，確認有引到魂。

▲廖姓水電包工頭的女兒(左圖)重回現場招魂，另名徐姓罹難者的妻子悲痛現身。（圖／善願愛心協會提供）