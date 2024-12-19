SOL-Tainan與十鼓文創再度聯手　打造「魔法學院派對」

▲ 四葉國際餐旅集團SOL-Tainan與十鼓文創園區攜手打造另一場沉浸式餐宴「魔法學院派對」，創造另一場盛宴話題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

四葉國際餐旅集團SOL-Tainan與十鼓文創園區繼「梅杜莎女王宴」沉浸式餐宴廣受好評後，再度攜手打造另一場沉浸式餐宴「魔法學院派對」，創造另一場盛宴話題。

首場將於2025年2月聯同魔法山林市集活動一同舉辦，帶領賓客走進充滿流光與禁忌傳說的魔法學院。學院的餐桌上，五道奇幻料理揭開序幕，精心設計的魔幻餐點，宛如流動的魔法故事，每一道皆蘊藏著神秘意境，滿足視覺與味覺的雙重享受。

1. 禁忌之森 (The Forbidden Forest) 東港櫻花蝦搭配魚子醬，盛裝於自製魔法甜筒中，彷彿森林中禁忌之地所捕捉的奇珍，味蕾在驚喜中開啟魔幻之旅。

2. 黑曜之心 (Heart of Obsidian) 以台南起家品牌DOUXTEEL最經典的望月月盤裝盛，使用竹崎竹炭製作的漢堡，包裹著台灣黑蜜豬與能量起司，宛若金色水波中躍動的黑曜石，為每位賓客注入充滿能量的魔法生命力。

3. 巫師的黑湯鍋 (Wizard’s Black Cauldron) 台東未馴化野菜與安平虱目魚皮，在巫師的黑魔法下幻化成黑湯，屏東洋蔥的甘甜將原始元素相融，帶來不可思議的風味變化。

4. 魔法秘焰 (Magical Secret Flame) 由義大利帕達諾起司點燃的火焰，結合小農契作米與牛肝菌，蘑菇脆片的點綴讓香氣濃郁而層次分明，猶如流光秘境中的祝福之焰。

5. 流光之境 (Realm of Twilight) 以粉紅氣泡飲搭配台灣蝶豆花，彷彿流光閃爍的暮色透過魔法瓶的裝盛後倒入杯中逐漸變色，象徵來自曾文溪流域的泉源緩緩注入古老的台南，為整場盛宴打開了優雅而夢幻的序曲。

食材的運用除了一貫選用台南以及台灣在地食材，餐盤部份也和台南的澄市設計DOUXTEEL合作，將其最經典的望月月盤拼排成彷彿曾文溪溪流流向的意境，訴說台南這400年的故事。

沉浸式場景，魔法書與流光交錯的體驗 活動現場以古老書卷、流動光影及搖曳燭火打造神秘的魔法空間，長桌盛宴如同魔法師的書房，讓賓客彷彿踏入時間交錯的奇幻世界。 重現臺南百年魔法傳說，打造流光奇蹟。

四葉國際餐旅集團董事長，同時也是SOL-Tainan創辦人胡竣甯表示，由於本身是台南人，在台南創立SOL-Tainan就是希望能為在台南在地提供高水準的餐飲服務，運用台南和台灣在地食材和食器，打造出一場深具故事性和儀式感的美味饗宴，這次很高興與十鼓再度合作，透過魔法、書院與森林的概念，呈現出一道道充滿趣味、意境和美味的料理。