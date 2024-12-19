辦公室小鮮肉超搶手　妹子「惦惦用1招」2周就交往！擊敗小主管

▲年輕妹妹成功追到。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

遇到心儀的對象，是否會主動出擊呢？一名男網友表示，最近公司來了一位長相帥氣的黃金單身漢，立刻成為辦公室的焦點，兩名女同事分別向他打聽這位新同事的消息，然而，年輕的女同事用1招，成功追到男同事，他忍不住驚呼「年輕女生都這麼拚嗎？」貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「現在的年輕女生都這麼有侵略性的嗎？」新來的男同事大約30歲，長相帥氣、海歸MBA，且年薪高達250萬，剛進公司就引來不少女同事的關注。其中有兩位女同事特別積極打聽消息。B女是隔壁組的新來大四實習生，外貌甜美且充滿活力，新同事一來，就請原PO幫忙要到對方的IG。

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C女則是人資小主管，年紀約33到35歲，平常都會說自己有追求者但不接受，新同事來的第一周，她就以關心新人為名，來探聽對方的背景，「聊天中間看得出來C女應該有調查過，可能看過人事資料」。

兩周過後，C女向原PO表示，調查很久也想了很久，雖然A男離他的理想型差了一點，但自己年紀也大了，希望有個伴，請原PO幫忙撮合。沒想到A男已經跟B女交往了，還約好過年一起去日本旅遊。

▲原PO驚呼「現在的年輕女生都這麼有侵略性的嗎？」（示意圖／資料照）



原來B女知道A男喜歡吃拉麵後，常刻意PO拉麵店的打卡照，還去A男的愛店排隊，「有次還真遇到就聊了起來，還會特地陪A男排限定拉麵、主動告白等，整個就是情緒價值滿滿」。原PO聽完後大吃一驚，「現在年輕女生都這麼拚嗎？還是上年紀的女生真的就顧慮比較多？」

貼文曝光，掀起網友討論，「我覺得C會講出跟自己理想差一點，感覺把對方當成無魚蝦也好，這種心態對方一定會感受到啊」、「感覺A男對B女也有好感，B女的主動積極才有意義和回應」、「B女完全顯露什麼叫放下身段放手一搏」、「這就是C會一直單的原因吧，遇到特賣會難得特價購物清單裡的商品，最後還是算了再看看，然後想點訂單確認時，商品庫存0」、「C女的問題在於想要認識對方又表現得高姿態」。