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建中畢業生1天募百萬「續追德國留學夢」　手寫千字信感謝網友

▲建中畢業的陳寬昕，在募資平台募款，順利踏上德國留學之路。（圖／陳寬昕提供）

▲建中畢業的陳寬昕，在募資平台募款，順利踏上德國留學之路。（圖／陳寬昕提供）

記者楊惠琪／台北報導

去年從建國中學畢業的陳寬昕，因家境困頓，在募資平台募得80萬元赴德國留學，目前就讀慕尼黑工業大學，前晚展開第二階段募款，預計募資80萬元，不到24小時就成功達標，最後共募得100萬元，讓他提前結束募款專案，也親筆寫下千字感謝信：「我會努力，證明自己配得您們的關愛。」

陳寬昕接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，去年10月帶著國人集資的愛心捐款，遠赴德國求學，但來到德國後才發現生活不易，房租比預期高出許多，為了省房租，搬了4次家，還發生護照遺失、受困暴風雪、善意協助陌生人遭詐騙的意外插曲。

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陳寬昕說，原以為課餘時間打工、省吃儉用可以支應後續學費，但因德國高物價、打工收入不穩定，不得不啟動第二階段募款。

陳寬昕在感謝信說明第二次募資的原因，「我比誰都更不想要開啟第二次募資」，但在這段期間，不斷與家人、可能金援的基金會聯繫，原本以為有機會不必再做募資，很可惜最後還是要麻煩大家。

面對外界質疑，陳寬昕說，深知出國留學不是必須，也不是每個人都有機會能夠追求夢想，「我承認這是我的私慾。也正因此，我更加感激在第一次募款計畫中助我前行的所有人，也知道要再募集第二次是更艱難的事。」

陳寬昕說，自己也曾擔心第二次募款的動能，思考很多引流方式，也將募款期程拉長至兩個月半。去年第一次募款短短15天就達標，已經讓他不可思議；今年目標金額比去年高，原本希望能在75天內募資80萬元，卻在短短兩個小時內募到約40%，更在22小時內成功達標。截至今天中午已募得100萬元，陳寬昕也提前結束募資專案。

陳寬昕在感謝信中指出，「這樣的資金援助是我夢想的燃料與基石，但在這兩次募款及媒體報導中我獲得最多的，是來自世界各地本與我不相干、卻願意關心我的人」。對於短短一天就獲得百萬捐款，他說，接下來最大的難題就是，「努力說服自己相信我值得，並且真的努力，證明自己配得您們的關愛。」

18歲的陳寬昕，在成長階段歷經父母離異、陪伴童年的至親離世、父親罹癌、母親輕生，卻在逆境中積極求學，從國小、國中都是唸資優班，高中進入建中人文社會科學資優班，成績一直名列前茅，為了一圓出國夢，在募資平台提出「成為留德華的艱難旅途─德國留學募資計畫」，去年10月順利踏上德國留學之路。

▲陳寬昕寫下千字感謝信。（圖／陳寬昕提供）

▲陳寬昕以親筆信感謝各界捐款。（圖／陳寬昕提供）※點圖放大

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