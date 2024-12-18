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醫院爆麻疹群聚！疾管署急發醫界通函　接觸者152人自主管理18天

▲▼疾管署副署長曾淑慧說明麻疹群聚。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧說明麻疹群聚。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆今年首起醫院麻疹群聚，疾病管制署今（18）日公布一口氣新增4例麻疹確定病例，都和日前確診的越南境外移入個案有關，其中3人是在醫院接觸遭到感染，包含護理師、陪病者、清潔人員。群聚累積共5人確診，相關接觸者共152人需自主健康管理18天。疾管署也發布醫界通函籲請醫師提高警覺，如發現疑似個案，應立即通報及採行必要感染控制措施。

疾病管制署10日曾公布一名越南境外移入麻疹，個案為中部40多歲男性，11月中旬到越南探親，12月1日返台時出現發燒等症狀，2日就醫住院治療，5日出現紅疹收治隔離病房經過通報確診。今日公布新增4起麻疹個案都和該個案有關，其中有3人是就醫期間尚未隔離時傳染，列為本土個案，另有1起是同班機旅客遭傳染，列為境外移入。

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▲▼國內醫院發生麻疹群聚。（圖／疾管署提供）

▲國內醫院發生麻疹群聚。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧說明，4名新增確診病例發病日介於12月11日至13日，國內感染者為30多歲男性（案1）、30多歲女性（案2）及30多歲女性（案3）分別是指標個案就醫接觸陪病家屬、急診就醫接觸護理人員及環境清潔人員。

至於境外移入之40多歲男性（案4），為指標個案同班機旅客，先前已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，研判是因搭機過程接觸該名確診個案感染。

曾淑慧表示，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診，衛生單位現階段已掌握相關接觸者共152人，還在持續調查中，案件將監測至2025年1月5日。

曾淑慧指出，麻疹傳染力強，一名陽性個案可以傳染給18到20人，因應此次醫院群聚事件，已訪查並建議院方加強相關感控措施，包含建立全院員工施打MMR疫苗資料、檢驗抗體陰性者安排補接種MMR疫苗、建立員工自主健康監測機制、停辦年底院內大型活動、辦理院內麻疹感染管制教育訓練等防治作為。

至於相關接觸者要自主健康管理18天，曾淑慧表示，期間應避免接觸一歲以下嬰幼兒、幼童以及孕婦等免疫力較差族群，出入公共場所要盡量戴口罩、若接觸者出現症狀要通知衛生局所，由衛生局人員安排協助就醫，不要自行就醫避免進一步疫情發生。

▲▼國內醫院發生麻疹群聚，疾管署說明麻疹預防。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明麻疹之預防。（圖／疾管署提供）

疾管署也因應本案發布醫界通函，籲請醫師提高警覺，如遇病人出現發燒、出疹、咳嗽、流鼻水、結膜炎等麻疹疑似症狀，應落實「TOCC」，加強詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，如懷疑為麻疹個案，即應立即予以通報及採取適當感染控制措施，且無需等待檢驗結果即送驗檢體，以利及時採取防治措施，並勿待自行檢驗結果陽性再行通報，以避免延誤防治時效。

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