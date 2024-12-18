　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貢寮馬崗漁港「無名屍卡礁石」！DNA鑑定身分曝　家屬淚謝助返家

▲▼ 一具女性浮屍卡在貢寮區馬崗漁港礁岩被發現，鑑識中心利用DNA檢定找到身分。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲一具女性遺體卡在馬崗漁港礁岩被發現，鑑識中心利用DNA鑑定查出身分。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市貢寮區馬崗漁港礁岩10月下旬，有民眾發現一具女性浮屍卡在礁石縫隙，警消到場將遺體拉起，惟身上無證件無法辨認身分，新北警鑑識中心利用DNA鑑定後，順利找到在10月中失聯的宜蘭縣林姓女子，家屬也感謝警方協助，讓親人可以好好回家。

新北警局鑑識中心指出，該具女性浮屍於10月下旬，卡在馬崗漁港的礁石縫隙，由於面部模糊無法辨識年齡，身上也無身分證件，僅能以無名屍方式移至基隆殯儀館暫存。

而近來鑑識中心法務部法醫研究所跨機關合作，運用大數據分析可能之失蹤人口，利用DNA鑑定技術，交叉分析相關資訊後，研判貢寮馬岡漁港發現之遺體可能即為來自宜蘭之林女，便主動連繫家屬採集檢體，經DNA比對後確認林女身分。

▲▼ 一具女性浮屍卡在貢寮區馬崗漁港礁岩被發現，鑑識中心利用DNA檢定找到身分。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲鑑定中心採集家屬檢體。

初步了解，居住於宜蘭之林女10月中開車至蘇澳海濱後便從此消失未歸，家屬表示，林女居住於宜蘭冬山，平日興趣便是至海濱撿拾石頭，可能因颱風天外出發生意外，以致遺體從宜蘭蘇澳漂流至新北貢寮。

「幫民眾找回牽掛的家人，是身為警察能做也該做的事」。新北警局鑑識中心主任簡孟輝表示，讓失蹤人口落葉歸根是往生者家屬最大的心願。民眾家中如有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向新北警局申請採樣DNA進行比對。尋人過程中多一種管道便多一次機會，讓身分不明人口早日找到回家的路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
昔日精華「電腦街」成鬼城　養蚊4年悄拆
Nissan、Honda火速合併　外媒爆「鴻海想搶親」成關鍵
黃小柔點名林襄穎樂　Vicky回應了
王義川控「不給水喝、直播消音」　立院議事人員說真相
林襄講到哭了！　沈玉琳：感受到她充滿委屈
台南貴族幼兒園虐7童！吃太慢竟強制灌食還巴頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北榮工程師盜帳號偽造3次加班紀錄　辯「被盜用」遭打臉

上蝦皮買Netflix共享帳號被停權　買家怒告詐欺！不起訴原因曝

手搖飲店員偷喝養樂多！老闆提告「立威」　一小瓶代價9萬元

一陣強風！高雄海關舊宿舍「整排鷹架跨下來」　驚險畫面曝光

台南貴族幼兒園虐7童！吃太慢竟強制灌食還巴頭...家長椎心怒控

聚餐喝通宵　日本交換男大生醉倒人行道...醒來才知被丟包

搶台鐵套卡被嗆「黃牛」吵翻天　排隊男苦笑一下...挨告加工自殺

貢寮馬崗漁港「無名屍卡礁石」！DNA鑑定身分曝　家屬淚謝助返家

服務處遭開8槍！4連霸議員不提告　外甥撂5球棒隊狠砸原因曝

外遇嫩模砸1.1億被甩　「波霸奶茶杯」大亨提告還錢吞敗

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】OMI業配

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

北榮工程師盜帳號偽造3次加班紀錄　辯「被盜用」遭打臉

上蝦皮買Netflix共享帳號被停權　買家怒告詐欺！不起訴原因曝

手搖飲店員偷喝養樂多！老闆提告「立威」　一小瓶代價9萬元

一陣強風！高雄海關舊宿舍「整排鷹架跨下來」　驚險畫面曝光

台南貴族幼兒園虐7童！吃太慢竟強制灌食還巴頭...家長椎心怒控

聚餐喝通宵　日本交換男大生醉倒人行道...醒來才知被丟包

搶台鐵套卡被嗆「黃牛」吵翻天　排隊男苦笑一下...挨告加工自殺

貢寮馬崗漁港「無名屍卡礁石」！DNA鑑定身分曝　家屬淚謝助返家

服務處遭開8槍！4連霸議員不提告　外甥撂5球棒隊狠砸原因曝

外遇嫩模砸1.1億被甩　「波霸奶茶杯」大亨提告還錢吞敗

北榮工程師盜帳號偽造3次加班紀錄　辯「被盜用」遭打臉

邱偲琹露面認了「偷看昔日閨蜜限動」　首度還原決裂陳天仁過程！

不解身邊體面好男生「1舉動」　財經網美愣：壯膽表現？

民進黨佔主席台癱瘓內政委員會　徐欣瑩突襲宣布延會到晚間12點

地震安全警鐘再響！遠見十年堅持耐震工法 春虹建設黃宗元：居住安全是首要任務

人生中3次樂透「今年就2次」　幸運男贏大獎幾個月後再中2千萬元

上蝦皮買Netflix共享帳號被停權　買家怒告詐欺！不起訴原因曝

王義川嗆「議事人員沒倒水」　詹江村轟耍官威：這就是民進黨素質

蔡阿嘎才被詐騙千萬元！　和嘎嫂宣布「第三個孩子誕生」

TWG Tea耶誕馬卡龍節慶感拉滿　Jean-Paul Hévin黑巧克力有茶香

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

即／台中深夜驚傳男子墜7F無生命跡象

即／台南恐怖工安意外　男捲進輸送帶慘死

即／朱學恒強吻鍾沛君確定入獄！

變態狼下藥迷姦男子　遭重判8年4月

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

即／台中淫魔教練是他引薦　老教練也性騷小球員

網紅景點柴山阿朗壹碉堡遭塗鴉　2男大生被逮

黃瀞瑩、陳智菡等4人恐轉被告！　利用「折扣碼」發送小物抽佣

快訊／酒後爭吵互砍　彰化2移工濺血送醫

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

更多熱門

相關新聞

／台南黃金海岸驚見男屍　疑釣客落水卡消波塊

／台南黃金海岸驚見男屍　疑釣客落水卡消波塊

台南市南區黃金海岸遊客中心船屋南側第二停車場附近消波塊，9日下午3時55分許，驚傳有男浮屍，台南市消防局119勤務中心據報，出動灣裡消防分隊3車8人車前往查處。

哥倫比亞機場藏2萬具屍　疑被政府強迫失蹤

哥倫比亞機場藏2萬具屍　疑被政府強迫失蹤

枋山海域驚見無名男屍　恆春海巡打撈上船

枋山海域驚見無名男屍　恆春海巡打撈上船

瓊瑤遺體相驗　兒子、兒媳、秘書陪同

瓊瑤遺體相驗　兒子、兒媳、秘書陪同

北港溪7天內疑3人墜溪亡　19歲女大生遺體傍晚尋獲

北港溪7天內疑3人墜溪亡　19歲女大生遺體傍晚尋獲

關鍵字：

貢寮馬崗漁港浮屍遺體

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

六月認色聊鮮肉教練：嘴砲失了分寸！

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面