貢寮馬崗漁港「無名屍卡礁石」！DNA鑑定身分曝　家屬淚謝助返家

▲一具女性遺體卡在馬崗漁港礁岩被發現，鑑識中心利用DNA鑑定查出身分。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市貢寮區馬崗漁港礁岩10月下旬，有民眾發現一具女性浮屍卡在礁石縫隙，警消到場將遺體拉起，惟身上無證件無法辨認身分，新北警鑑識中心利用DNA鑑定後，順利找到在10月中失聯的宜蘭縣林姓女子，家屬也感謝警方協助，讓親人可以好好回家。

新北警局鑑識中心指出，該具女性浮屍於10月下旬，卡在馬崗漁港的礁石縫隙，由於面部模糊無法辨識年齡，身上也無身分證件，僅能以無名屍方式移至基隆殯儀館暫存。

而近來鑑識中心法務部法醫研究所跨機關合作，運用大數據分析可能之失蹤人口，利用DNA鑑定技術，交叉分析相關資訊後，研判貢寮馬岡漁港發現之遺體可能即為來自宜蘭之林女，便主動連繫家屬採集檢體，經DNA比對後確認林女身分。

▲鑑定中心採集家屬檢體。



初步了解，居住於宜蘭之林女10月中開車至蘇澳海濱後便從此消失未歸，家屬表示，林女居住於宜蘭冬山，平日興趣便是至海濱撿拾石頭，可能因颱風天外出發生意外，以致遺體從宜蘭蘇澳漂流至新北貢寮。

「幫民眾找回牽掛的家人，是身為警察能做也該做的事」。新北警局鑑識中心主任簡孟輝表示，讓失蹤人口落葉歸根是往生者家屬最大的心願。民眾家中如有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向新北警局申請採樣DNA進行比對。尋人過程中多一種管道便多一次機會，讓身分不明人口早日找到回家的路。