哥倫比亞機場藏2萬無名屍！聯合國揭驚天秘密　疑被政府強迫失蹤

▲聯合國稱，哥倫比亞埃爾多拉多國際機場的機庫存有2萬具遺體。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

聯合國強迫失蹤問題委員會（CED）在11月21日至12月5日造訪哥倫比亞，展開為期2周的調查，並訪問多個政府機構、民間組織及受害者家庭，最後於12月5日發布調查報告，聲稱埃爾多拉多國際機場機庫存放了2萬具身份不明的遺體，揭示該國持續存在強迫失蹤問題。然而，哥倫比亞卻對相關指控予以否認，表示當局並未尋獲這些屍體。

綜合外媒報導，調查顯示，哥倫比亞因人口販運、武裝衝突、戰亂、社會抗議等問題，導致強迫失蹤現象自1940年代開始至今未絕，影響包括兒童、社會領袖、移民、記者等多元群體。CED指出，機庫出現2萬具遺體凸顯了哥倫比亞的法律框架薄弱、機構效率低下，以及實際失蹤人口數不明確等系統性缺陷，呼籲政府立即採取行動解決危機。

CED表示，委員會之所以披露這項報告，是為了提高哥倫比亞當局對相關議題的認識，而且他們猜測，埃爾多拉多國際機場的遺體應是因為沒有其他地方可放，才會被堆積在機庫中，建議當局除了改善強迫失蹤問題外，還要提供基礎設施、人力和財政資源，來建立適當的遺體安放空間。CED將於2025年4月發表完整報告，進一步推動相關行動。

針對CED的指控，埃爾多拉多機場立即發表聲明，聲稱機場對此事「毫不知情」，並要求政府提供說明。隨後，哥倫比亞政府駁斥了聯合國的調查結果，並表示當局已對機場27個機庫進行搜查，未發現CED所提及的2萬具遺體。

強迫失蹤是指國家代理人，或得到國家授權、支持或默許的個人，或秘密警察、情治單位等組織進行的逮捕、羈押、綁架，或以任何其他形式強行剝奪自由的行為，並拒絕承認剝奪自由之實情，隱瞞失蹤者的命運或下落，致使失蹤者不能得到法律保障。受害者所被施以的強迫失蹤又可稱為「被消失」。

