美國28歲女主播腦動脈瘤過世　同事哽咽宣布死訊

▲28歲女主播安娜奧爾西尼（Ana Orsini）上周因腦動脈瘤過世。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州一家電視新聞台女主播安娜奧爾西尼（Ana Orsini）上周因腦動脈瘤過世，得年28歲。她的新聞台同事16日在鏡頭前宣布死訊時，聲音顫抖哽咽。

Last week, we lost a beloved member of our KOLD news team. Ana Orsini was our anchor, a leader of the morning team, and most importantly a great friend to so many at the station. I had the pleasure of working with her during the morning, even though it was for too short of a… pic.twitter.com/oau04UsS9h — Cory Kowitz (@cory_kowitz) December 16, 2024

紐約郵報等報導，安娜奧爾西尼2018年畢業於德州農工大學（Texas A&M University），出社會之後踏入新聞業，從記者、主播做起，曾在俄勒岡州的電視台當過3年晨間與午間主播，並於2023年6月加入哥倫比亞廣播公司在亞利桑那州的附屬頻道KOLD News 13電視台。

不過KOLD News 13電視台已證實，安娜奧爾西尼上周因腦動脈瘤過世。晨間主播科里爾（Carsyn Currier）以及主播巴特勒（Tyler Butler）在電視鏡頭前宣布她的死訊，科里爾情緒激動，聲音哽咽顫抖。主播科維茨（Cory Kowitz）發文表示，安娜奧爾西尼是主播，也是晨間團隊的領導者，深受愛戴。

主播科里爾還在Instagram發文表示，安娜奧爾西尼不但外型亮眼，且才華橫溢、幽默、真誠，凌晨起床上班總是充滿各種挑戰，但知道要和她一起上班，就會輕鬆許多，「她是一名很棒的朋友，也是心愛寵物犬Harley最好的媽媽。安息吧。」