HBL冠軍隊領隊霸凌！叫球員打弟弟　妻酸退隊隊長：快炒店的料

▲開南高中籃球隊領隊邵之雋（右）與太太楊慈雲（左）熱衷籃球運動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了高靖諭的指控，本刊也取得多段邵之雋與球員的對話錄音，其中一段為：「知道你廢吧！他媽！我罵XXX還沒罵得比他凶，對不對？我跟你講，我罵得最難聽的，第一個是罵XXX，那真的是往死裡罵，第二個應該是XX，那是我教練的兒子，第三應該是XXX，你弟弟覺得很難受啊怎樣！你都還第四？是吧！我那時是不是他媽的叫你回屏東種田，你留在這裡幹嘛？」

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另一段錄音內容為：「我知道你跟XX很好，可是我老實說，你知道我為什麼要弄他？我真的不喜歡太聰明的小孩子，不要聰明到你都要贏！你知道是什麼意思嗎？就是想辦法躲練球…他媽的！你要自主進攻要什麼，然後防守…數據都讓你刷，然後別人去吃屎！我不喜歡這個小孩，他的風格跟我不合！」

▲高靖諭發表退隊聲明後，領隊老婆楊慈雲發文諷他是「快炒店的料」。

此外，A球員的家長也告訴本刊，邵之雋自稱政商關係良好、藍綠通吃，能把優秀的體育生從別的學校挖角到開南，還跟家長們掛保證說是專業教育、快樂打球，要讓孩子安心學習、健康成長。但小孩加入球隊開始住校後，卻很少有放假回家的時間，情緒也越來越沮喪，甚至告訴家長：「撐不下去了，想從樓上跳下去！」

A球員說，他身形壯碩、高大，邵之雋卻嘲笑他說：「你小時候一定常常坐在沙發上喝可樂、吃漢堡！」還會在比賽的時候要他用蠻力在禁區與對方球員衝撞、對抗，「打狠一點、髒一點」，甚至說如果不慎造成對方球員受傷、引發法律糾紛，他會負責，若沒達到邵的要求，就會被羞辱責罵。

▲開南高中近年在HBL聯賽取得好成績，成為籃球名校。

A球員回憶，有次乙組聯賽，開南明明已獲得冠軍，但邵之雋因不滿一名裁判的判決，要求球員們拍照時比出裁判的背號嘲諷對方，A球員覺得丟臉不願照做，被邵發現後，腹部硬生生挨了邵一記肘擊，暴力行徑讓他無法接受。

不只如此，A球員還透露，只要是邵之雋喜歡的球員，不管練習時請假或偷懶，邵都不會追究，但他不喜歡的球員反映受傷或生病，就會被責罵。更誇張的是，A球員的哥哥也在球隊，邵竟然跟他哥哥說：「我自己不能動手，只能動口，所以教訓你弟弟的事，就交給你處理！」但因A兄不願意，結果也遭邵辱罵，甚至說：「我倒了八輩子楣，才遇到你們兄弟倆！」

▲球員表示，就算生病、受傷，邵之雋也不讓他們休息、請假，十分嚴苛。

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