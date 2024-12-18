老翁喝完魚湯掛急診！大腸充滿「鮮血、黑便」　醫師搶命拔出尖刺

▲老翁喝魚湯，不小心吞入魚刺，導致大腸滿是鮮血與黑便。（圖／翻攝臉書／錢政弘）



記者柯振中／綜合報導

吃魚的時候千萬小心魚刺，否則可能造成嚴重後果！胃腸肝膽醫師錢政弘分享，一名年約80歲的老翁來做檢查時，大腸裡充滿黑便與鮮血，且狀況相當不好，沒想到經過檢查，竟在腸子內找到了帶刺的魚骨，嚇得他不禁提醒，大家在吃魚時務必小心，以免造成傷害。

錢政弘在臉書上表示，他過去曾在書上分享，若是排出黑色糞便，代表有腸道、胃或十二指腸出血，若是鮮紅色的血便，則可能是肛門或大腸出血，例如痔瘡、大腸癌及缺血性腸炎等等，顏色與消化道出血的位置有關係。

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錢政弘說，17日他遇到了一名因為在家解大量血便，被送到醫院的80多歲老翁，他檢查後發現，老翁的大腸同時充滿黑色糞便及鮮血，讓他感到相當奇怪，「有這麼倒楣嗎？同時上下消化道都出血？」

▲老翁喝魚湯，不小心吞入魚刺，導致大腸滿是鮮血與黑便。（圖／翻攝臉書／錢政弘）



錢政弘替老翁進行抽血，發現血色度掉到9.6，推測大約有1,000毫升以上的出血量，急診科醫師於是安排了乙狀直腸鏡檢查，想要尋找出血點。而他們胃腸科醫師在血泊中尋找出血點，屬於家常便飯，不過因為老翁年事已高，加上大量出血，經不起這種慢慢檢查。

就在快放棄時，錢政弘發現，老翁的腸道內有一處尖尖的突起，將異物附近的血塊沖開以後，發現竟是帶刺的魚骨，所幸最後經過努力，順利將魚骨給取了出來。

錢政弘接著告訴老翁的妻子，可能是因為吞入魚刺，才造成胃、小腸、大腸黏膜等多處出血。老翁的妻子聽完以後，也立即想起原因，懷疑丈夫可能是喝土魠魚湯的時候，連著骨頭一起吞進肚子裡。

對此，錢政弘說，通常吃魚刺卡在喉嚨或食道，患者會感到吞嚥困難、疼痛難耐。不過這次的土魠魚骨頭較小，患者吞下肚時沒感覺，結果沿路造成腸胃道出血不止、險些休克大家吃魚的時候千萬要小心。