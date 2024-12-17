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伏地挺身不算霸凌！當事人千字控「手抖繼續辦公」：傷害多深才算

記者閔文昱／綜合報導 

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，遭投訴主管職者都被判定霸凌不成立，其中包括要求下屬伏地挺身的長照司長，也因此引發外界質疑。對此，時代力量黨主席王婉諭也公開「伏地挺身事件」當事人的來信，對方表示在結束伏地挺身後，即使雙手顫抖仍得繼續辦公，然而這卻只是冰山一角，讓他最終只能默默辭職，痛批「究竟時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」

王婉諭17日晚間在臉書公開「伏地挺身」當事人信件，並表示這幾天她收到許多來自衛福部長照司員工的訊息，揭露了內部霸凌與腐敗的現象。她特別提到一位充滿熱忱的基層公務員，由於遭受惡質的霸凌文化，最終選擇默默離職，然而衛福部至今仍堅稱上班時間強迫基層進行深蹲不算霸凌，這種說法讓她無法接受。

▲▼衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）

根據王婉諭掌握的資訊，長照司的基層員工不僅在上班時間被迫進行體能訓練，甚至在離職時也被要求一邊深蹲一邊說明離職理由，「這種羞辱式的要求，難道不算是霸凌嗎？」另外，衛福部至今不願公開調查報告內容，且調查過程中未曾找過離職當事人，就連邱泰源部長都還能繼續大言不慚稱「大部分人都是愉快的、自願的，只有極少數表示不願意」，讓她痛批「難道只有部分人不願意，就不算霸凌了嗎？」

王婉諭表示，衛福部目前的態度顯示出官官相護的現象，試圖掩蓋真相，這種行為是台灣最可恥的政治文化之一。為此，她將在明天上午召開記者會，公開對話證據，證實長照司長如何將長照司變成自己的深蹲教室，讓基層同仁受害，「指證歷歷，我就看看衛福部如何繼續『保護』這位司長。」

▲▼衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）

▲衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）

王婉諭公開當事人信件內容如下：

首先，我有看到您在檢書個人粉絲專頁上的貼文，很感謝您持續關注衛福部的霸凌案件，為渺小的螺絲釘發聲。學生時期的我，就相當關注時代力量，往後我也會繼續支持您。

近日，我看了不少媒體報導，根據衛福部官方的說法，不論是司長鼓勵運動、當事人自願做伏地挺身，或是當事人自述有健身習慣，司長於是請當事人與替代役PK。種種說法，都讓我覺得不論部長、次長，均在避重就輕。

下班後，我確實有健身的習慣，但這又代表什麼呢？代表我必須在司長挾帶其權勢的威逼之下，在高考分發至單位任職的一個月內，當眾在辦公室做運動嗎？這件事的焦點，在他們的討論之中，完全被模糊化。這件事情的焦點在於意願，而非我的個人習慣。並不是我在下班後會健身、跳舞、打球，我就需要在長官的指示之下，當眾表演。

再者，我不知道衛福部的官僚如何認定我出於自願，這次衛福部內的調查，僅止於在職人員，並無調查像我這樣的離職人員。退一步來說，我甚至難以想像，作為新進人員，面對高官的在職務執行場所內的指令，要如何檢驗她或他是否出於自願？歸根究抵，我們必須認知到的是，身為單位主管，本就不該提出這樣的要求，造成員工在心理上難為情，在生理上亦感到不適，受羞辱之情，在旁人的讓笑之間，難以言喻。當日，我在結束伏地挺身後，還是繼續辦公，感受自己些微顫抖的雙手，我想著這是我辛苦通過國家考試，所應得的工作內容嗎？顯然不是。

若不是相關霸凌案件爆發，在公部門體系壓抑的氛圖之下，我可能一輩子都被噤聲，無法試出這一段令我倍感羞辱、身心煎熬的經歷。祝司長以其權勢帶來的身心壓迫，絕非僅止於此，深蹲、健身，都只是冰山一角。這也不難理解，為何長照司的人員流動約莫是整個衛福部內最頻繁，不論是約聘人員或公務人員，都頻繁有人離職、調離或甚至降調、退休。而上週五的記者會，呂次長卻直指由於並非持續性，所以不構成霸凌。我想反問的是，在我任職的近兩年內，祝司長都一直「鼓勵」同仁在健康操時間深蹲，甚至我辭職後仍是如此。究竟，時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？

最後，我想說，謝謝主席您關心此事，也期盼您能持續關心此事，改變這官官相護，棄小保大的官僚文化，改善公務人員的權益，也因此能帶給民眾更好的社會福利與健康醫療體系。

寫於2024年12月15日的早晨

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