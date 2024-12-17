露天燃燒廢棄物汙染空氣　屏東縣環保局75天抓28件

▲屏東縣環保局取締空氣汙染 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣因是農業縣，四季皆有農特產品生產，卻也衍生修剪或收穫產出大量農業廢棄物，部分農民圖一時方便，直接將農業廢棄物以露天燃燒方式處理，影響縣內空氣品質。因屏東縣位於尾流弱風區，大氣擴散不良，污染物易累積，空氣品質常較其他地區來得差，又逢每年十月至翌年三月 (空品不良季節) ，東北風伴隨境外污染物移入，導致容易發生高污染事件，若再發生露天燃燒情事，更可能導致空品惡化，嚴重危害縣民健康。

為此，屏東縣環保局今年8月配合環境部，於本縣煙囪(制高點)設置「制高點空污AI影像辨識系統」，可監控7公里範圍內露天燃燒熱點之狀況，一旦發現有露天燃燒情形，第一時間立即發出告警，及時通知鄰近的稽巡查人員前往查處，並搭配無人機(UAV)巡視，更能有效掌握污染情況。經統計10月初至12月15日止已查獲28件露天燃燒事件，籲請農友遵守規定。

屏東縣環保局呼籲，目前是空品不良季節，請各位民眾做好相關防護措施，盡量減少戶外活動，如有必要外出，建議全程配戴口罩，另敏感族群，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內活動，並適當關閉門窗，以有效控制疾病，亦勿心存僥倖，以露天燃燒方式處理廢棄物，以免違反空氣污染防制法而受罰，損人又不利己!