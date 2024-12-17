明起冷氣團、水氣夾擊「3地雨最大」　台南以北探10度低溫

▲明晚到後天清晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫降到10度或以下。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

冷氣團持續影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，明、後天又有大陸冷氣團南下，底層東北季風增強，迎風面降雨增多，降雨區域以基隆北海岸、大台北東側及宜蘭花蓮為主，明晚到周四清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區，低溫有機會降到10度或以下。

吳聖宇今在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，配合輻射冷卻作用影響，今清晨在嘉義以北到新竹一帶的空曠地區普遍有10度以下低溫發生，最低溫在苗栗三灣7.1度，新竹峨嵋也只有7.8度。

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他說，今天白天冷氣團將稍微減弱，加上雲量減少，陽光露臉，預估白天溫度有比較大幅度回升的機會，北部、東北部白天高溫將回升到19至20度，不過今晚到明晨在中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到10至12度之間。

天氣方面，吳聖宇指出，昨天通過台灣上空的中高層雲系已經離開，但底層風向還是吹東北風，迎風面基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有些局部短暫陣雨，但降雨量不多，其他地方則是多雲或有陽光的天氣型態。

吳聖宇表示，明、後天將有另一波大陸冷氣團南下，底層東北季風再度增強，首先是迎風面地區降雨有略為增多的趨勢，降雨區域以基隆北海岸、大台北東側、宜花一帶為主。明晚到後天白天，中層的水氣略為增多，中南部雲量也會增加，雖然不到會下雨的程度，可能會變成多雲到陰的天氣。

他提到，中北部高山地區，因為水氣略增的關係，出現結冰，甚至少量固態降水（冰霰或雪）的機會也提高，雖然預估量還是有限，不過可以稍微留意一下。

溫度方面，吳聖宇指出，明天白天北部、東北部高溫降到剩下15至17度，中部及花東高溫20至23度，南部高溫23至25度，周四各地高溫可能再低1至2度，北部、東北部高溫預估14至15度，中部及花東高溫18至21度，南部高溫也只剩下21至23度。

他說，明天晚間到周四清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫又會有機會降到10度或以下，周四晚間到周五清晨還有一次低溫的機會，一直要等到周五白天溫度才有機會稍微回升上來。

吳聖宇表示，周末可能又再有一波冷空氣南下，強度預估是大陸冷氣團等級，並持續到下周。近期冷空氣影響相當頻繁，雖然還沒有到寒流程度，不過溫度偏低的情況可能會持續比較久的時間，幸好這幾波冷空氣都偏向乾冷型。