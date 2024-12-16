轟「民進黨選罷法打假球」　謝寒冰：真心要擋不會拍了照就閃人

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會今（16日）排審攸關調高罷免門檻的《選罷法》修正草案，民進黨團聲稱全力阻擋，昨晚更有多位委員在社群平台貼出照片，喊話夜守立法院，今天卻是國民黨佔據會議室，強勢通過法案，外界因此質疑民進黨昨晚是否只是擺拍。對此，媒體人謝寒冰表示，綠營只是礙於面子，虛晃一招，拍了照就閃人，如果真心要擋，絕對不是這種擋法，國民黨版本的選罷法，大家都很難被罷免，民進黨自己也會安心，所以今天只是打了一場假球而已。

▼民進黨立委昨晚發文稱「夜守立法院擋選罷法」。（圖／翻攝Threads）

謝寒冰於《大新聞大爆卦》表示，其實選罷法這個法案，藍綠白大家都想過，只是綠營礙於面子，所以假裝要擋，昨天晚上才虛晃一招，拍了照片就閃人，如果民進黨真心要擋，絕對不是今天這種擋法，今天只是打了一場假球而已，老實講就是這樣。

謝寒冰直言，大家看戲要看懂門道，實際上，國民黨版本的選罷法過關，大家都會很難被罷免，民進黨也就安心了，所以民進黨這種假球，玩得非常難看。

提到「韓國瑜上周選罷法踩剎車遭黨內抱怨」，謝寒冰認為，國民黨團做什麼事情的時候，大家應該協調好，不要只是某些人突發奇想想闖關，就認為韓國瑜在完全沒有被告知的情況下要配合，大家都是同黨人，不能事先告知要做什麼嗎？每次都用突襲的方式，對結果會是好事嗎？

最後，謝寒冰強調，很多法案有輕重緩急，哪些法案該趕快過、哪些法案該緩一緩，在野黨應該要趕快斟酌。

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