　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」為臺北馬注入活力能量　與你一起迎接挑戰勇往直前！

▲▼得利,Dulux,2025,金盞黃True Joy,臺北,馬拉松。（圖／業者提供）

▲今年的臺北馬拉松因為得利Dulux的加入，增添了一抹醒目亮眼的色彩——金盞黃 True Joy，圖為得利金盞黃半馬姓名牆。

圖、文／得利塗料提供

得利塗料首度贊助臺灣國內規模最大、國際金標籤級城市賽道——臺北馬拉松，以得利2025年度色「金盞黃 True Joy」為臺北馬賽道上注入活力色彩，用色彩的正向能量為跑者應援，以鼓舞迎接挑戰、勇往直前的概念打造一整面半馬跑者專屬姓名牆，賽後即可領取個人紀念名牌，為這次挑戰留下專屬的榮耀印記，也持續鼓勵半馬跑者們勇往直前，未來迎向全馬挑戰！

▲▼得利,Dulux,2025,金盞黃True Joy,臺北,馬拉松。（圖／業者提供）

▲半馬跑者專屬紀念姓名牌，留下專屬紀念榮耀。

▲▼得利,Dulux,2025,金盞黃True Joy,臺北,馬拉松。（圖／業者提供）

▲金盞黃專屬紀念姓名牌前拍照打卡。

▲▼得利,Dulux,2025,金盞黃True Joy,臺北,馬拉松。（圖／業者提供）

▲跑者們熱情於牆上找尋自己的號碼與名字。

金盞黃：跑者的能量之牆

今年的臺北馬拉松，不僅有跑者揮灑汗水、挑戰極限的身影，更因得利Dulux的加入，增添了一抹醒目亮眼的色彩——金盞黃 True Joy。這道象徵勇氣與希望的年度色彩，首次在臺北馬亮相，為這場國際金標賽事注入滿滿的活力能量。

此外，得利塗料員工攜手以色彩美化河濱及市容，選擇位於全馬河濱賽道上的成美左岸河濱公園基五號水門附近，以得利晴雨漆廣受好評的耐候防水色澤持久科技打造明媚活力的加油塗鴉牆，不僅讓公園運動的市民大眾耳目一新，更能以金盞黃豐沛飽滿的能量，為全馬跑者的最後一哩路一起畫下振奮人心的新記錄。

這片以得利晴雨漆打造的塗鴉牆，色彩鮮明、充滿活力，為跑者的最後衝刺帶來無形的支持。許多民眾說：「這面牆真的很美，金盞黃讓人覺得特別有力量。每次跑到這裡，都有一種被鼓舞的感覺！」

▲▼得利,Dulux,2025,金盞黃True Joy,臺北,馬拉松。（圖／業者提供）

▲全馬河濱賽道，跑者經過得利加油塗鴉牆。

▲▼得利,Dulux,2025,金盞黃True Joy,臺北,馬拉松。（圖／業者提供）

▲得利員工攜手塗刷美化河濱。

▲▼得利,Dulux,2025,金盞黃True Joy,臺北,馬拉松。（圖／業者提供）

▲得利晴雨漆打造色彩鮮明、充滿活力的塗鴉牆，為河濱妝點活力色彩。

得利全球美學中心色彩趨勢—2025年金盞黃的力量：更多靈感，更多可能

過去20多年來，得利全球美學中心色彩專家們持續探索全球趨勢，並挑選出能夠反映當下時代情緒的年度色彩，引領居家空間色彩的潮流與話題。從得利2079電腦調色中選定「金盞黃 True Joy」作為2025年度代表色，期待透過這一抹燦爛明媚、醒目大膽，且充滿活力的色彩，賦予空間煥新且振奮人心的正向能量，鼓勵人們跨出舒適圈、大膽做夢、擁抱未知並勇於行動，開啟嶄新的人生旅程。其延伸而來的三組靈感色盤：勇敢無畏色盤、踏實自然色盤、自信兼容色盤，充滿創造力與想像力，詮釋截然不同的氛圍。

得利作為全球第一大塗料品牌，在全球運用色彩的力量，讓居家、辦公、各種生活空間煥然一新，充滿生命力。得利塗料更擁有2079種電腦調色服務，更多選色、配色靈感可上得利官網瀏覽https://www.dulux.com.tw/zh

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息
林襄挨酸「說話不經頭腦」！　10字正面回擊
小S愛女Lily曬雅思成績單！　曾說「母語是英文」遭出征
蔣萬安晚宴致詞提瓊瑤　引自傳「戰爭代表流浪跟苦難」籲交流重要
獨／第一代啦啦隊女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完
LIVE／雙城晚宴登場！蔣萬安宴請華源　致詞亮點「兩岸藝文」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」為臺北馬注入活力能量　與你一起迎接挑戰勇往直前！

選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

漢堡王「美式花生重磅漢堡」限時賣28天！厚切牛肉、酥脆雞肉任選

肯德基最新3大超值優惠！買炸雞送蛋撻、雪花起司脆雞下殺6折

麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

百富匠藝新春獻禮！全台星級飯店大開「百富宴」　春節禮盒最佳選擇

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

怕愛貓誤食塑膠繩想拿走　牠突然驚醒緊咬：別想偷

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」為臺北馬注入活力能量　與你一起迎接挑戰勇往直前！

選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

漢堡王「美式花生重磅漢堡」限時賣28天！厚切牛肉、酥脆雞肉任選

肯德基最新3大超值優惠！買炸雞送蛋撻、雪花起司脆雞下殺6折

麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

百富匠藝新春獻禮！全台星級飯店大開「百富宴」　春節禮盒最佳選擇

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

情侶吵架！熱褲妹「直接躺馬路上」　誇張畫面曝

《換乘戀愛》1～3季原班人馬新節目來了！「明年開播」時間曝光

蔣萬安贈瓷盤「雙城好兩岸好」　上海回贈瓷瓶寓「兩市人民心手相連」

蔣萬安晚宴提周杰倫、張惠妹　音樂共鳴超越界限「弭平隔閡」

華源晚宴致詞謝台北、蔣萬安：雙城論壇是兩岸和平發展的好事！

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

暖助1735隻浪浪找到家！高雄4大管道認養率增17%

涂兆緯7局好投助威　文化大學擒台體收第8勝晉級保希望

林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

消費熱門新聞

相聚百富宴春節限定禮盒喜迎春

漢堡王美式花生重磅漢堡限時28天賣

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

麥當勞APP本周限定優惠一次看

肯德基3大超值優惠快收！

3M全新升級替換式馬桶刷　年末超殺促銷只在美式賣場

達美樂起司火山披薩限時買1送1

超商咖啡買1送1、暖暖包下殺！

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

超商咖啡優惠懶人包！7-11買1送1、全家寄杯6折

「酷洛米、布丁狗」湯圓超萌！

foodpanda攜手商家走過挑戰

HOLA竹北享平方店「家居＋咖啡」　雙重享受生活儀式感

更多熱門

相關新聞

濁水溪畔展英姿　太平媽祈福馬拉松展信仰力量

濁水溪畔展英姿　太平媽祈福馬拉松展信仰力量

雲林西螺福興宮為當地民眾信仰中心主祀天上聖母「太平媽」，今（15）日舉辦「2024西螺太平媽祈福馬拉松」，吸引逾3千名來自國內外跑者參與，不少跑者更是將本此場賽事定為今年一整年參與眾多路跑後，平安圓滿的太平媽祈福賽事。

台北馬拉松　「印帝」周庭印破個人最佳

台北馬拉松　「印帝」周庭印破個人最佳

台北馬拉松遇寒流！國健署示警「4保護重點」

台北馬拉松遇寒流！國健署示警「4保護重點」

LinLi Boutique公開2025婚紗趨勢

LinLi Boutique公開2025婚紗趨勢

沒當阿嬤不認輸！花蓮婦裝義肢完賽5K馬拉松

沒當阿嬤不認輸！花蓮婦裝義肢完賽5K馬拉松

關鍵字：

得利Dulux2025金盞黃True Joy臺北馬拉松

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面