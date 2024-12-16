得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」為臺北馬注入活力能量　與你一起迎接挑戰勇往直前！

▲今年的臺北馬拉松因為得利Dulux的加入，增添了一抹醒目亮眼的色彩——金盞黃 True Joy，圖為得利金盞黃半馬姓名牆。

圖、文／得利塗料提供

得利塗料首度贊助臺灣國內規模最大、國際金標籤級城市賽道——臺北馬拉松，以得利2025年度色「金盞黃 True Joy」為臺北馬賽道上注入活力色彩，用色彩的正向能量為跑者應援，以鼓舞迎接挑戰、勇往直前的概念打造一整面半馬跑者專屬姓名牆，賽後即可領取個人紀念名牌，為這次挑戰留下專屬的榮耀印記，也持續鼓勵半馬跑者們勇往直前，未來迎向全馬挑戰！

▲半馬跑者專屬紀念姓名牌，留下專屬紀念榮耀。

▲金盞黃專屬紀念姓名牌前拍照打卡。

▲跑者們熱情於牆上找尋自己的號碼與名字。

金盞黃：跑者的能量之牆

今年的臺北馬拉松，不僅有跑者揮灑汗水、挑戰極限的身影，更因得利Dulux的加入，增添了一抹醒目亮眼的色彩——金盞黃 True Joy。這道象徵勇氣與希望的年度色彩，首次在臺北馬亮相，為這場國際金標賽事注入滿滿的活力能量。

此外，得利塗料員工攜手以色彩美化河濱及市容，選擇位於全馬河濱賽道上的成美左岸河濱公園基五號水門附近，以得利晴雨漆廣受好評的耐候防水色澤持久科技打造明媚活力的加油塗鴉牆，不僅讓公園運動的市民大眾耳目一新，更能以金盞黃豐沛飽滿的能量，為全馬跑者的最後一哩路一起畫下振奮人心的新記錄。

這片以得利晴雨漆打造的塗鴉牆，色彩鮮明、充滿活力，為跑者的最後衝刺帶來無形的支持。許多民眾說：「這面牆真的很美，金盞黃讓人覺得特別有力量。每次跑到這裡，都有一種被鼓舞的感覺！」

▲全馬河濱賽道，跑者經過得利加油塗鴉牆。

▲得利員工攜手塗刷美化河濱。

▲得利晴雨漆打造色彩鮮明、充滿活力的塗鴉牆，為河濱妝點活力色彩。

得利全球美學中心色彩趨勢—2025年金盞黃的力量：更多靈感，更多可能

過去20多年來，得利全球美學中心色彩專家們持續探索全球趨勢，並挑選出能夠反映當下時代情緒的年度色彩，引領居家空間色彩的潮流與話題。從得利2079電腦調色中選定「金盞黃 True Joy」作為2025年度代表色，期待透過這一抹燦爛明媚、醒目大膽，且充滿活力的色彩，賦予空間煥新且振奮人心的正向能量，鼓勵人們跨出舒適圈、大膽做夢、擁抱未知並勇於行動，開啟嶄新的人生旅程。其延伸而來的三組靈感色盤：勇敢無畏色盤、踏實自然色盤、自信兼容色盤，充滿創造力與想像力，詮釋截然不同的氛圍。

得利作為全球第一大塗料品牌，在全球運用色彩的力量，讓居家、辦公、各種生活空間煥然一新，充滿生命力。得利塗料更擁有2079種電腦調色服務，更多選色、配色靈感可上得利官網瀏覽https://www.dulux.com.tw/zh。