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童振源解析新加坡花30年建設大士超級港　鞏固世界航運與物流樞紐地位

▲童振源解析新加坡花30年建設大士超級港，鞏固世界航運與物流樞紐地位。（圖／翻攝童振源臉書）

▲新加坡花30年建設大士超級港。（圖／翻攝童振源臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

新加坡港作為世界航運和物流的重要樞紐，2023年以處理超過3,900萬標箱（標準集裝箱TEU）的紀錄位列全球第二，僅次於上海港；貨物吞吐量達5.9億噸，名列世界前茅。此外，新加坡港是全球最大的轉運港，每年處理約20%的全球轉運集裝箱，連接600多個港口、涵蓋120多個國家，同時也是全球最繁忙的船用燃料加油港，每年供應超過5,000噸燃油。

我駐新加坡大使童振源表示，從2005年至2010年，新加坡曾經是世界上最大的集裝箱港口，直到2011年才被上海港超越。過去五年，中國有六個港口進入全球前十大港口，而且每年吞吐量都持續增加；相對的，新加坡港與釜山港的吞吐量只有微幅增加，香港與鹿特丹港的吞吐量反而呈現衰退。

童振源15日透過臉書發文分享新加坡與全球前十大港口的觀察與分析。他表示，去年上海港的吞吐量從2019年的4,330萬標箱擴張到4,920萬標箱，新加坡港從3,720萬標箱微幅增加到3,900萬標箱，但是第三名的寧波-舟山港從2,750萬標箱衝到3,530萬標箱，第四名的深圳從2,580萬標箱衝到2,990萬標箱，都對新加坡港造成極大的競爭壓力。

為進一步提升全球競爭力，新加坡在2012年啟動了雄心勃勃的大士超級港（Tuas Megaport）項目，分四階段完成。該港口以集中化、一體化和智慧化為核心理念，旨在整合現有的丹戎巴葛港、吉寶港、布萊尼港及巴西班讓港，創造一個運營效率更高、可持續性更強的港口綜合體。

大士超級港位於新加坡西部，靠近主要的世界航線，與新加坡的陸地交通網絡銜接。港口將成為裕廊湖區、裕廊創新區及大士工業區的核心樞紐，通過打造高度整合的港口產業生態系統，為供應鏈管理和物流效率創造巨大群聚優勢，到2040年代，隨著大士超級港全面建成，新加坡港的全球航運與物流樞紐地位將更加穩固。

根據規劃，當大士超級港在2040年全面建成時，占地約1,337公頃，設有66個泊位，總長達26公里，可處理全球最大的集裝箱船，年處理能力將達到6,500萬標箱，比現在吞吐量增加三分之二，將成為全球最大的全自動化港口。

▲童振源解析新加坡花30年建設大士超級港，鞏固世界航運與物流樞紐地位。（圖／翻攝童振源臉書）

在大士超級港的建設中，新加坡也融合了多項創新的尖端技術，包括：1. 自動化與人工智慧：港口採用自動導引車輛（AGVs）和自動化起重機來處理貨物，結合人工智慧和物聯網（IoT）實現實時監控和效率優化。2. 5G支持的操作系統：港口部署私有5G網絡，為自動化設備提供穩定連接，進一步提升生產力。 3. 數位化管理：透過新一代船舶交通管理系統和數位平台，提升港口運行效率，縮短船舶周轉時間。

另外，大士超級港的可持續性措施部分也使用回收的硬岩進行填海造陸和建設。港口的地面高度提升至平均海平面5米以上，以應對氣候變遷帶來的海平面上升風險。為了使港口行政樓的能耗比同類建築減少58%，港口營運將採用低碳設備，例如，電動自動化設備和智能電網系統，目標在2050年前實現淨零碳排。

大士超級港第一期工程在2015年初啟動，在2022年9月啟用，完成了414公頃的土地改良（包括294公頃新填土地），製造並安裝221個十層樓高的沉箱，每個重達15,000噸，用於碼頭和港口結構的基礎，建造總長8.6公里的坊波堤，並設有21個深水泊位，預計2027年全面啟用，年處理量達2,000萬標箱。

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