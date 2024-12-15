ET民調／72.1％台北市民支持續辦雙城論壇　64.8%兩岸關係越緊張越需要進行對話

▲ET民調／72.1％台北市民支持續辦雙城論壇。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

台北﹑上海雙城論壇將於12月17日登場，今年依輪流主辦慣例由台北市主辦，主題為「智慧治理 永續未來」。根據《ETtoday 民調雲》最新調查顯示，有高達72.1％的台北市民支持繼續舉辦雙城論壇。同時，有64.8%的台北市民認為兩岸關係越緊張，越需要透過論壇來進行對話。

在持續推展市政交流經驗的目標下，台北與上海近年皆舉辦「台北上海雙城論壇」，但因近期中共解放軍仍不斷派遣軍機、軍艦持續近台巡航，因此外界也出現應暫緩舉辦的聲音，甚至成為藍綠對槓的議題。

為了解台北市民對於舉辦雙城論壇的態度與意向，《ETtoday 民調雲》於12月10日至12日針對設籍台北市年滿18歲以上民眾，以 EDM 方式進行網路問卷調查，有效樣本數為1,202份，在95%信心水準下，誤差為±2.83%。

根據調查結果顯示，對於是否支持台北市持續舉辦雙城論壇，有72.1％的台北市民表示支持，不支持者為21.0%，另有6.8%表示不知道或沒意見。

對於雙城論壇對於減緩兩岸緊張關係是否有幫助，調查結果也指出，有62.8%的台北市民認為舉辦論壇對於減緩兩岸緊張關係有幫助，認為沒幫助者為33.0%，表示不知道或沒意見者為4.2%。

談到有人認為共軍持續擾台的情況下，不應舉辦雙城論壇，但也有人認為兩岸關係越緊張，越需要透過雙城論壇持續對話，調查結果顯示，有64.8%的台北市民支持當兩岸關係越緊張時，越需要透過論壇來進行對話，認為在共機持續擾台的情形下不應舉辦雙城論壇者為26.2%。

關於雙城論壇交流議題，調查結果顯示，有68.9%的台北市民認為應聚焦在經濟合作 (如商業投資、觀光產業等)，其次依序為科技與創新合作 (如智慧城市發展等)、城市治理經驗分享 (如交通管理、環境保護等)、文化與教育交流 (如展覽、學生交流等)。

另外，對於是否擔心雙城論壇會成為中共統戰工具，調查結果也指出，有59.8%的台北市民表示不擔心，表示擔心者為37.7%，另有2.6%表示不知道或沒意見。