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大陸 大陸焦點 特派現場

陸近千參展CES人員遭美拒簽　有邀請函也不放行...尋當地兼職替代

▲大陸多家參展CES的廠商傳出近千人無法獲得美簽。（圖／翻攝界面新聞）

▲大陸多家參展CES的廠商傳出近千人無法獲得美簽。（圖／翻攝界面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球規模最大的消費電子業活動CES（International Consumer Electronics Show）將於2025年1月8日在美國拉斯維加斯舉行。數據顯示，4000多間參展商中，約有3成來自大陸，不過，據傳大陸許多公司的參展人員在持有主辦單位邀請函情況下，申請美國簽證時仍遭拒簽，具體人數約近千人。

▲大陸多家參展CES的廠商傳出近千人無法獲得美簽。（圖／翻攝界面新聞）

《界面新聞》報導，針對中國參展企業面臨的簽證困擾，CES主辦方美國消費技術協會已公開表示關注，並呼籲美國政府加快對中國企業參展簽證的審理進程。

大陸一間專做海外市場的家電廠商相關人士透露，公司派出超過30人參展，拒簽率在30%上下，還算在可控範圍內，有同行拒簽率超過50%，「核心管理人員被拒，影響會比較大，會影響到業務拓展，不過這些人大部分都已擁有美簽，參展人員被拒，公司正在當地找兼職代為參展。」

另一名中小型參展企業員工表示，原本從國內派了四名員工參展，僅一位拿到美簽，申請時準備官方出具的邀請函，在線上提交相關材料後，線下簽證官卻沒有查看邀請函，只詢問收入、工作、申請簽證原因等美簽常見問題。

多間參展商紛紛表達，填完資訊調查表就沒有下文，目前最實際的辦法同樣是尋找當地兼職人員代為參展，在小紅書等平台上，已出現當地市場行銷人員自薦的內容，做好代參展的準備。

有參展商認為，大量參展人員被拒簽或與近幾年CES展成為獲得美簽門路有關。2018年時，CES就已成為拒簽重災區，有些員利用CES申請美簽，但實際並未前往參展，導致整體簽證信用出現危機，每年以CES理由入境的人員，甚至有一部分被拉到「小黑屋」問話，面臨更嚴格的二次檢查，導致往後幾屆，參展商用CES申請美簽變得越來越困難。

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