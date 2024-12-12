金價三連漲！陸多個品牌1g漲至3681元　網嘆：銀樓都倒幾家了

▲中國多個黃金品牌金價上漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價短期震盪後，走勢轉強。現貨黃金11日向上觸及2700美元／盎司，創兩週新高，連續3日上漲，COMEX黃金報2737.5美元／盎司，日內漲0.7%。中國多個黃金品牌也受到影響，周大福金價每克已達812元（人民幣，下同，約台幣3681元）。

據《河南日報》報導，中國國內黃金品牌老鳳祥、六福珠寶等，金價也來到每克812元，周生生金價已達每克814元（約台幣3697元）。

中國央行最新數據顯示，中國官方黃金儲備11月底為7296萬盎司，較10月末增加16萬盎司，此前，中國央行黃金儲備已連續6個月維持不變。

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

匯管研究院副院長趙慶明表示，在黃金價格回落的背景下，中國央行逢低買入、適度增持黃金儲備符合大趨勢，「從全球範圍來看，黃金在中國儲備中的佔比，仍有較大提升空間；從持續優化國際儲備結構、穩慎推動人民幣國際化等角度來看，未來央行增持黃金還是大方向。」

對於金價再度上漲，大陸網友表示，「就是金價漲了，買的人少了，才倒閉，本來普通人就很少買，想買的結果一看，誰還敢買，有錢人又看不上」、「賣黃金的店都倒了幾家」、「銀樓都倒幾家了」、「看來過年的金飾無望了」、「隨便吧，我不買，買不起買不起」、「這也太瘋狂了，品牌溢價這麼高」、「還會漲的，目標價是每克1800元」。