打分手砲意外中獎求負責！無緣婆婆竟嗆她「低能」：要給別人玩弄

▲高雄女子和男友打分手砲意外中獎。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林姓女子和劉姓男友分手前發生性行為，導致林女懷孕4個月，她找上劉男希望他負責，不料剛好遇上劉男的母親，兩人發生口角衝突，林女事後控告劉母辱罵她「智障白痴」，但法官勘驗錄音檔後，發現劉母僅要求林女自行處理「身上的東西」，沒聽到「智障白痴」字眼，因此判劉母無罪。

判決指出，去年9月15日下午4點多，林姓女子在姑姑及姑姑男友的陪同下，前往劉男工作的超商，要求劉男對她懷孕4個月的事情負責，劉男的母親剛好也在超商等兒子下班，見兒子被林女一行人圍住，立刻上前護子，雙方爆發激烈爭吵。

事後，林女報案提告，指控劉母當街辱罵她「智障白痴」，高雄地方法院審理此案時，劉母提供當時的錄音檔自清，強調自己並未罵人。

法官勘驗錄音檔後，發現劉母曾對林女說「你們自己去想辦法，這個東西是在你們身上，你到現在4個月了，再來跟我講，所有的什麼、有沒有危險什麼的，我們沒有辦法給你處理，你事情做一做才要來誣賴，她有低能嗎」、「她有那麼低能嗎？她要給別人玩弄嗎」，但沒聽到「智障白痴」的字眼。

儘管林女堅稱劉母有辱罵她，只是未錄到音，法官認為，即便劉母真的有罵人「智障白痴」，根據當時情境，也只是因一時衝動表達不滿情緒，縱然造成林女心生不悅，但不具有持續性及擴散性，因此判劉母無罪，全案可上訴。