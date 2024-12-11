高雄冬季食品抽查！老牌豆花店「湯圓驗出防腐劑」　開罰至少3萬

▲高雄老字號豆花店小湯圓驗出防腐劑。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

不少民眾會在冬季吃湯圓、薑母鴨，高雄市衛生局近日針對冬至節慶食品進行抽查，發現左營區一家老字號豆花店提供的小湯圓，成分檢出防腐劑，由於提供廠商來自嘉義，將交由嘉義縣衛生局裁罰。另在市場部分，前鎮區仁愛市場一家禽肉攤販售的太空鴨，檢出動物用藥殘留，由於業者無法提供肉品來源，可罰3萬元起跳。

高雄市衛生局近期到餐飲業、市場攤販及超市賣場等場所，抽驗冬至應景食品，包括禽畜肉品64件、各式湯圓(芋圓及番薯圓等)37件、水產品及加工品31件，共計132件，並依檢體類別分別檢驗動物用藥、防腐劑、殺菌劑、著色劑、順丁烯二酸等項目。

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▲高雄老字號豆花店在地60年歷史。（圖／翻攝自Google地圖）

其中1件小湯圓檢出防腐劑超標，是來自左營區的「余足古早味豆花」，已有60年歷史，網路評價4.5顆星，更有不少美食網紅曾寫過介紹文。業者表示，小湯圓上游廠商在嘉義，衛生局將移請嘉義縣衛生局裁罰。依據食安法規定，檢出防腐劑超標，違者可處3萬元以上3百萬元以下罰鍰。

另在前鎮區仁愛市場雞禽肉攤，檢出散裝的太空鴨含有動物用藥「磺胺甲基噁唑」0,739pm，依規定是不得檢出。由於業者無法提出上游廠商單據，將待釐清來源後依法裁處。

▲前鎮區仁愛市場販售的太空鴨檢出動物用藥殘留 。（圖／記者許宥孺翻攝）



依據食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，動物用藥殘留量超過安全容許量，不得製造、販賣、輸入、輸出、公開陳列，違者依同法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。倘若溯源過程業者無法提供或拒不提供單據，違者依同法第47條第1項第11款或第12款規定可處3萬元以上3百萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，在選購湯圓或其配料時，應避免挑選色澤過於鮮豔及有刺鼻異味的產品，注意產品外包裝標示資訊，如:品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等，並適量購買、妥善保存及儘速食用完畢，以確保產品新鮮及食用安全。

▲冬季食品抽驗不合格清單。（圖／高雄市衛生局提供，點圖放大）