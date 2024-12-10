完整時間軸！內湖母女被詐1200萬遭諷：還活著喔　關鍵絕望50hrs曝

▲內湖8日發生一起雙屍命案，甯姓母女陳屍家中。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳韻如／台北報導

北市內湖區昨(8日)下午發生母女雙屍命案！經查，55歲甯姓女子與28歲曾姓女兒因誤信臉書詐騙投資廣告，遭詐走1200萬元，還面臨房屋抵押狀況，母女兩人走投無路報警求助，沒想到卻遭到承辦的劉姓員警嘲諷，「原來還活著」，導致兩人身心崩潰走上絕路。還原整起案件的完整時間軸，甯女4日前往派出所報案，6日接獲員警電話後，7日與曾女開始斷絕與外界聯繫，直到8日被兒子發現陳屍家中，全案才因此曝光。

還原整起案件的事發經過，甯女與曾女兩人7月19日看到臉書偽冒百萬網紅「柴鼠兄弟」的投資邀約廣告，隨後加LINE進入投資群組，7月27日開始陸續匯款、面交，次數多達10多次，直到12月4日才驚覺被詐騙，趕緊到派出所報案求助。

當時甯女向警方稱，自己損失多達1200萬元，這其中還包含了跟親友借的錢；甯女在絕望之中，5日開始動筆寫下遺書，字裡行間衝滿了對生活的無助以及對未來的絕望，並且交代兒子要活下去等字。

▲整起案件完整時間軸。（圖／ETtoday製表）

到了6日上午，負責案件的劉姓員警多次致電甯家，前5次無人接聽，直到第6次撥打時，劉員碎念了一句「不會已經自殺了吧？」但沒想到此時電話已經接通，剛好被接通電話的甯女聽見，而劉員此時還又在輕佻的補上一句，「喔！原來你還活著。」這幾句話成了壓垮甯女母女兩人的最後一根稻草。

曾女在聽完劉員的話語後，崩潰寫下，「想向警方求助，沒想到卻是這樣被嘲諷，難怪這年頭很多人想自殺，呵呵呵，那我們就死給你看。」遺言中充滿對警方態度的失望與對社會的徹底絕望。

7日當天，甯女與曾女便開始完全斷絕與外界的聯繫，直到接通劉員電話的50小時後，曾姓兒子於8日下午1時許返家，才驚見媽媽與姊姊陳屍家中，全案因此曝光。

目前，警方透過車手取款畫面，已經鎖定多名涉案人，將積極查緝到案；而劉員部分，士林地檢署也將朝涉嫌教唆自殺罪嫌偵辦。

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