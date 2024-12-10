獨／台中警開假單弊案再擴大！檢調上午帶走13警另傳7人到案

▲台中地檢署今天上午再度前往台中9個警分局，帶走13人至廉政署調查，並通知未在警局內的7名員警到案說明。圖為台中市警局。（圖／資料照）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中地檢署今年9月間偵辦員警利用職務機會開假單圖利案，帶走16名員警，其中1名李姓偵巡佐涉嫌犯貪污以及偽造文書等罪，遭聲押禁見獲准。檢方調查此案後續，認還有其他涉案員警，今天（10日）上午再度率員前往台中各警局帶走共13名員警，並通知7名員警到案說明。

警政署9月間發現各地頻傳警員開單涉及弊端，要求全國警察機關自清自查，案經台中地檢署偵辦，發現有多名員警涉嫌利用締民眾交通違規勤務機會圖利，一口氣帶回16名員警，檢察官複訊後，認定被告第六分局西屯派出所李姓巡佐，涉違反犯貪污治罪條例以及使公務員登載不實公文書罪嫌，有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘員警分別以3萬元至20萬元交保。

據查，李姓巡佐等10多名員警，數年前都服務於第六警分局，期間多次透過取締交通違規時，涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發），罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益。

時隔2個多月，台中地檢署今天上午再度前往台中9個警分局，帶走13人至廉政署調查，並通知未在警局內的7名員警到案說明。