長榮集團爭產爆發黑槍恐嚇案　老臣戴錦銓、鍾德美各獲賠30萬

▲長榮集團爭產案爆發假車禍、黑槍恐嚇事件，高等法院作出二審賠償判決。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團家族2018年間爆發經營權爭奪戰，已故創辦人張榮發的三子張國政，其連襟謝國獻指使多人對長榮集團老臣戴錦銓、鍾德美等人，以假車禍及開槍等方式，威脅退出董事會。謝國獻被捕後遭判刑3年10月定讞，另外戴、鍾等人也向謝國獻等5人分別求償200萬元，一審判決謝男等人須連帶賠償2人各30萬元。案經上訴，高等法院二審10日駁回上訴，2人仍可獲賠30萬元，可上訴第三審。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，大房的三個兒子為了爭產而分成兩派，其中「哥哥派」包含長子張國華、楊美珍夫婦，以及原本長榮集團的老臣柯麗卿、戴錦銓等人；「弟弟派」則是次子張國明，與三子張國政、張聖皓父子、謝國獻等人，2派間有不少訴訟糾葛。

本案因集團主要公司長榮國際，於2018年12月召開董事會預定改選董監事，謝國獻為協助姊夫張國政，就與新北市永和區永樂里長許政鎧合作，尋找黑道人士，對參加董事改選的柯麗卿、戴錦銓，以及握有長榮國際股權的張榮發基金會董事長鍾德美等人，決定以假車禍及開槍等方式恐嚇。

當時許政鎧找來10多人，分成兩個小隊，並明確指示「1.不要出人命、2.車禍事件、3.痛毆、4.打斷牙、5.弄瞎」分別對付柯女、戴男。柯女在董事會開會當天早上，遭人持辣椒槍噴射辣椒水。至於戴男則是駕車出門時，發現遭人跟蹤，趕緊將車輛開進某大樓地下停車場躲避。

此外，許男也指示要對鍾女「1.不要出人命、2.痛毆、3.拍裸照、4.淋汽油、5.看密信」之後鍾女也接到恐嚇電話稱「有人託我放話，我知道你每天搭公車上班，會派2組人2部車跟蹤你」、「你若不配合將至你家放火、對你及其家人不利」。柯女等人報警，檢警循線查獲許男等人，許男認罪並咬出謝國獻為主謀。最高法院今年3月間將謝國獻判處有期徒刑3年10月定讞，許男則判刑1年6月、緩刑4年定讞。

戴錦銓、鍾德美2人針對本案提出民事訴訟，均向謝、許等5人請求連帶賠償200萬元。一審法院判決謝、許等5人，須連帶賠償戴、鍾2人，各30萬元。案件上訴第二審，戴、鍾2人更追加請求5人再連帶賠償300萬元，但高等法院審理後，認為上訴與追加上訴均無理由，10日駁回上訴，戴、鍾2人二審仍各獲賠30萬元。