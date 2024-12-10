陶晶瑩投資「辣杯杯」慘賠200萬　被控侵占獲不起訴

▲陶晶瑩投資餐飲公司賠錢關門，還被控侵占商品，獲檢察官處分不起訴。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人陶晶瑩與友人劉吉仁合作成立「辣杯杯股份有限公司」，日前因理念不合關門，陶晶瑩也因此惹上官司，辣杯杯的供應商提告指控陶晶瑩等股東，涉嫌侵占一批麻辣點心，但台北地檢署調查認為，法院也判決辣杯杯要給付這批點心的貨款315萬餘元，點心所有權屬於辣杯杯，本案與侵占罪構成要件不同，10日處分不起訴陶晶瑩等人。

陶晶瑩、李李仁夫妻與友人藍均齊、劉吉仁在2021年1月6日成立辣杯杯公司，由唯一具有餐飲經驗的劉吉仁擔任董事長，股東們曾開會討論要推出麻辣零食產品，並曾討論採購品項，但因成本問題遭擱置，劉吉仁因理念問題退股後，有批麻辣點心被送到辣杯杯公司，採購人員簽收並上架販售。

供應商吉品養生公司首先到新北地院提起民事訴訟，要求辣杯杯給付貨款，雖然辣杯杯主張劉吉仁在交易簽約時，身兼辣杯杯董事長，也是供應商吉品養生的總經理，未經股東同意就決定採購，違反常規交易，但法院仍判決辣杯杯應付315萬元4343元，並准予供擔保後假執行。

除了民事求償，吉品養生另外到台北地檢署控告陶晶瑩、藍均齊涉嫌侵占這批麻辣點心，但檢察官參考民事判決，認為法院既然已經認為辣杯杯要為交易付款，表示這批麻辣點心的所有權已經移轉到辣杯杯了，沒有侵占他人物品的問題，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴陶晶瑩、藍均齊2人。陶晶瑩在2024年初已經公開表示，投資的辣杯杯公司實體店面已關門，網購部分將結束販售，粗估損失約200萬元