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南韓「最美第一夫人」舊照被挖出！挨酸整很大　金建希認動刀1部位

▲▼南韓第一夫人金建希。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓第一夫人金建希。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

南韓總統尹錫悅的52歲妻子、第一夫人金建希有著「明星級」的外貌，還有粉絲為她成立後援會，但她近年因為涉嫌收受名牌包、炒股、介入選舉等一連串醜聞，聲勢一落千丈。有網友也挖出她過去的舊照，發現與現在差異極大，引發熱議。

1972年生的金建希，今年已經52歲，她的出色外貌自從丈夫尹錫悅還是總統候選人時，就一直備受關注。她去年與南韓女子天團BLACKPINK成員Rosé出席了一場位於美國加洲蘋果園區（Apple Park）的活動時，儘管兩人年齡相差25歲，但年過半百的金建希的外貌與作為偶像的Rosé同框相比，竟毫不遜色，令人驚豔。

▲金建希與小自己25歲的現役女偶像Rosé同框，顏值不遜色。（圖／CFP）

▲金建希與小自己25歲的現役女偶像Rosé同框，顏值不遜色。（圖／CFP）

然而，過於亮麗的外型也讓不少人懷疑她應該接受過整形手術，有網友過去就曾挖出她「整形前」的舊照，樣貌與現今如韓劇明星般的美貌相去甚遠，甚至還讓南韓歌手安致煥出了一首名為《長得像麥可傑克森的女人》的歌曲，從封面到歌詞，諷刺意味都相當濃厚。

事實上，韓媒「Korea Herald」報導稱，金建希2008年改掉「金明信」舊名，也曾公開承認動過眼部整形手術，但對於其他可能的整形項目，僅限於網友的推測。

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