「我要幹掉中華郵政！」　男子表達不滿獲判無罪

▲男子打電話嗆「我要幹掉中華郵政」，獲判無罪理由曝光。（示意圖／非當事郵局）

圖文／鏡週刊

台中市大里區一名鄭姓男子不滿中華郵政處理郵件回文的方式和態度，打電話到交通部院首長信箱，對客服人員怒喊「我直接就把中華郵政幹掉」「我真的要殺人了」等語，檢方依恐嚇公眾罪起訴鄭男。不過台中地院法官認為，鄭男僅是強烈表達他的不滿，也未公布於眾，判鄭男無罪。

去年8月10日16時許，鄭男在台中市區以公共電話撥打到交通部的院首長民意信箱，不斷向客服人員抱怨其母並未拒收郵件，卻遭中華郵政人員以拒收郵件處理，不斷陳述、重複抱怨「如果再跟我回文說『因為你媽沒有說拒收的理由』，我直接就把中華郵政幹掉」「我媽沒有說拒收的理由的這句話再給我寫出來，我馬上衝去。我真的要殺人了」等語。客服人員為避免重大危安事件發生，報警而循線查獲。台中檢方認為鄭男言行涉犯刑法第151條之恐嚇公眾罪，依法起訴。

不過法官認為，鄭男雖因對於中華郵政的郵政處理郵件方式感到極度不滿，數度提及要衝去中華郵政、要殺人等語，但是他是用電話與客服人員單獨1人對話，抱怨中華郵政處理郵件方式不當，並強烈表達中華郵政不得再如此處理，並未要求客服人員將談話內容轉達於公眾，客觀上沒有要讓公眾產生畏懼的犯意和舉動，因此判他無罪。



更多鏡週刊報導

【小港醫拔官風暴】拔官小港醫院高層12小時又撤回 爆高市衛生局公文自打臉

【小港醫拔官風暴1】臉書嘲諷還爆料「官請託病房」 揭副院長險遭拔官內幕

【小港醫拔官風暴2】衛生局2關鍵公文曝光 她一舉動竟遭列「違反醫德」4罪狀