周潤發賣香港山頂豪宅　14年獨棟別墅降價11.4％求售1.95億港元

▲香港山頂獨棟豪宅別墅「陽光花園」社區。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

華語影壇巨星周潤發位於香港山頂的一間獨棟豪宅傳出對外開售，這棟豪宅是陽光花園社區內10棟洋房之一，地理位置十分優越。據悉，這是繼兩屆香港金像影帝張家輝降價出售中半山嘉慧園豪宅後，香港影視圈的另一則重磅消息。周潤發以降價2500萬的價格，以1.95億港元（約8.13億元新台幣）對外開售。

▲國際知名巨星周潤發。（圖／記者張榮恩攝）

《界面新聞》報導，周潤發持該洋房逾14年，是名下最貴重物業之一。周潤發及相關人士目前手持最少7個住宅單位及一幅地皮，分布在山頂、九龍塘、太子及西貢等，市值逾10億（港元，下同），前述陽光花園獨立屋可算是周潤發手頭上最貴物業之一。

公開資訊顯示，這棟山頂豪宅別墅位於豪宅社區內，可鳥瞰香港島景色，建築外觀以歐式風格為主體，擁有白色立柱及雕花圍欄，從二樓露台望往外看便是維多利亞港，住宅四周有保全人員管理，24小時巡邏，住戶隱私十分周全。

據了解，周潤發出售的山頂豪宅原本標價為2.2億元，但在市場接受度不高，最終決定降價2500萬元，降幅達11.4%，以1.95億元價格出售。由於此降價幅度在香港豪宅市場中並不多見，足以顯現周潤發賣房的決心。