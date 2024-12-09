全球最迷你水生甲蟲現身廣東　新物種身長1.4公釐以「陳氏」命名

▲陳氏佐藤淘甲身長僅1.2至1.4公釐。（圖／翻攝廣州日報）

記者魏有德／綜合報導

廣東中山大學生命科學院的賈鳳龍教授團隊與韶關學院的賀愛蘭教授團隊在丹霞山發現陳氏佐藤淘甲及丹霞阿牙甲等2個水生甲蟲新種，以及1個蜘蛛新種「黑盾球蛛」。這三個新物種的共同特徵為「迷你」，其中，以公園野生動植物保護守護者陳再雄的姓氏命名的陳氏佐藤淘甲體長僅1.2至1.4公釐，是全球現蹤最迷你的甲蟲。

▲黑盾球蛛在顯微鏡下的樣貌。（圖／翻攝廣州日報）

《廣州日報》報導，截至目前，丹霞山已累計迎接了48個世界新物種的「落戶」，其中，包括24種植物、17種動物，以及7種菌物和微生物。

賈鳳龍教授表示，兩個甲蟲新種皆是親水性的小精靈，偏愛棲息在陰濕陡峭的崖壁之間。據悉，佐藤淘甲屬在中國原已知有5種成員，陳氏佐藤淘甲則是丹霞山的獨家代表，不僅填補該區域淘甲類昆蟲研究的空白，更以公園野生動植物保護守護者陳再雄的姓氏命名，致敬他在標本採集過程中的貢獻。

▲丹霞阿牙甲標本。（圖／翻攝廣州日報）

丹霞阿牙甲體長澤在2.1至2.3公釐之間，外形有著獨特的特徵，包括微網紋點綴的唇基、統一黃色的「大顎觸角節」、九節觸角以及四行鞘翅上的精細刻點。

不僅如此，賀愛蘭教授團隊發現的「黑盾球蛛」也很「迷你」，黑盾球蛛屬於管蛛科盾球蛛屬，體長僅約2公釐，這個屬的蜘蛛生活環境多樣，從陰暗潮濕的雨林到乾旱的草原和沙漠，甚至樹冠之上，都能找到其蹤跡，更多時候還是選擇在地面的落葉層中安家落戶。

賀愛蘭教授透露，全球已知的盾球蛛屬蜘蛛已達25種（包括本次發現的新種），其中，中國佔有9種，多分布在南方地區，廣東則已知有2種，「丹霞山此次發現的黑盾球蛛，無疑為該屬的物種多樣性又添上了濃墨重彩的一筆。」