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性愛郵輪「紅色房間」秘辛曝光！　前員工曝：換妻族超愛

▲▼性愛郵輪「紅色小房間」秘辛曝光。（圖／Facebook／TemptationCruises）

▲曾在「紅色房間」工作的催眠治療師，透露「誘惑郵輪」船上秘辛。（圖／Facebook／TemptationCruises，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一名性愛專家、親密關係導師與催眠治療師凱特（Kate Shelor）曾在「誘惑郵輪」（Temptation Cruises）工作，她透露船上有一個「紅色房間」，廣受「交換伴侶」族群歡迎，而她則負責帶領催眠療程，讓學員們同時達到高潮。

凱特受訪時透露，儘管「誘惑郵輪」並非專為「交換伴侶」設計，但顯然非常受到該族群歡迎，許多人都會在這裡大玩交換伴侶，船上也會準備特別多的床單與床墊。

她的部份工作內容，正是在「紅色房間」帶領催眠性愛療程，讓學員同時達到高潮，一次最多可有80人參加。除此之外，「紅色房間」也為「想要自由實驗性愛的人提供友善空間」，嚴格禁止攜帶手機與相機，門口還有員工看守，但只允許伴侶入場，單身人士必須由另一對伴侶陪同才可進入。

▲▼性愛郵輪「紅色小房間」秘辛曝光。（圖／Facebook／TemptationCruises）

此外，「紅色房間」通常空間較大，「他們每天晚上都會整理這間房間，把一大堆床墊鋪在地板，然後在上面鋪著塑膠套及床單，也有毛巾跟水，在燈光之下看起來很性感。」

據悉，此類性愛郵輪嚴禁員工與乘客上床。美國精緻郵輪（Celebrity Cruises）一名前職員透露，「任何被懷疑跟乘客在一起的船員，都是在自找麻煩」，因為過去多次發生仙人跳事件，「客人會引誘沒有戒心的船員進入房間，跟他們睡了，然後隔天宣稱被性侵，並且對郵輪公司提出訴訟。」

不過，另一名曾經在郵輪上工作的音樂家表示，與乘客上床非常普遍，員工們甚至會用暗號「coning」來稱呼這件事，「我們知道所有鏡頭拍不到的角落。」

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