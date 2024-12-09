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榮耀號故障1875台人滯留沖繩　今、明天5航班放大飛機疏運

▲亞洲最大郵輪「MSC地中海榮耀號」今（4）日首度來台。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲地中海郵輪「榮耀號」突故障，約1875名台灣旅客滯留在日本沖繩。（圖／MSC地中海郵輪提供）

記者蔡亞樺／台北報導

地中海郵輪「榮耀號」原定昨日返抵基隆港，7日突發故障，觀光署向旅行社及船公司盤點，受影響台灣旅客約有1875人，交通部經協調中華航空及長榮航空，今、明天放大機型共5航班，協助旅客返台，由船方全額支付機票。

地中海榮耀號郵輪12月4日自基隆港出發，進行基隆與那霸雙母港行程。該郵輪12月7日停泊日本沖繩那霸港，因機械故障無法啟航。交通部責請航港局邀集觀光署、民航局、港務公司、船代及旅行社等單位，成立專案應變小組協調。

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交通部也要求航港局、觀光署、民航局、港務公司應變處理，民航局昨日協調華航及長榮，今、明天放大機型共5航班協助旅客返台，今日增加328個座位，明日增加420個座位，將由船方全額支付機票。

航政司表示，今日部分旅客已自行搭機返台，事後亦可向船方申請最高400美金之海外交通費用及200美金日本國內交通費補償。

此外，受榮耀號無法如期返台影響，原訂8日由基隆港出發航程取消影響旅客為2,080人，旅行社均於7日通知旅客航班取消訊息，船方並已公布補償方案，包括船票全退及額外贈送未來可用於船上消費金。

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