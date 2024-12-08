外流F杯外商OL私密片喊「淫蕩日」　滯美科技男遭通緝+判賠3百萬

▲在美國科技業任職的趙男散布前女友性影像，遭通緝還要賠3百萬。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名外商OL小美(化名)和在美國科技業任職的趙姓人夫交往時，曾自拍裸照等性影像給趙男觀賞，分手後趙男不僅直接將性影像放在全家使用的電腦裡，導致妻兒都看到，還當成A片傳給其他女友，更在各社群媒體張貼並洩露小美詳細個資，誆稱「付費約會」，導致小美接到許多網友詢價，小美憤而對趙男提出刑、民訴訟，趙男則因滯美不回台而遭到通緝，日前民事判決出爐，新北地院判趙男應賠償小美3百萬。可上訴。

判決指出，小美在和已婚的趙男交往時，將個人身分證、裸照及性影像放在雲端硬碟、LINE相簿等處，分享給趙男觀看，並叮囑他不能洩漏。沒想到趙男不僅隨意將小美的性影像放在網路硬碟中，導致共用電腦的妻兒都能觀覽，還在2021年11間，將小美的私密照、身分證照片，中英文姓名、就讀學校、僱主名稱和工作職稱、社群媒體帳號頁面截圖等詳細個人資料，通通編輯成一則影片，在畫面上標示「貸款創業」、「淫蕩日」、「性感行銷」、「最強課後輔導」，並將影片傳給另名婚外女友C女。

經趙男前妻通知小美「我在我兒子電腦發現你的影片」，C女也跟小美說，她和趙男一開始交往，趙男就傳小美的照片傳給她，表示小美是他的前女友，過幾天又將小美的性影像當A片傳給她，還表示小美自拍並自製影片，就為了找男人賺錢出賣身體。

小美於2022年9月間，又發現趙男使用她的英文名字註冊Twitter，不僅公布她的社群帳號和手機號碼，還在頁面附註「喜歡幽默有眼緣付費約會」，並張貼她的裸照發文說「484一定要有一張猛的，中秋節才會有人約」、「晚上睡不著覺，需要用你的長處彌補我的漏洞」，營造小美援交的形象，導致小美頻頻收到網友詢問「你好，請問怎麼收費？看到推特然後加的」。

不僅如此，趙男也在臉書、IG、派愛族申請帳號，在上面散布小美的個資和裸照，還把小美曾經自製的一張裸露胸部、標示「本土寶貝158/F/25」的裸照組合，傳給小美就讀學校的臉書粉專。小美憤而報警，並對趙男求償3百萬。

趙男挨告後仍滯留美國不歸，最後只能以遠端視訊方式進行審理，然而趙男仍否認犯行，表示這些證據都無法顯示是他本人所為，他在2014年間就移民美國，僅在2016年、2019年短暫回台，並沒和小美交往過，何況小美自承從事性服務，又自製「本土寶貝」海報並註明身材尺寸，可見是在招攬客人，並非和他有正常男女關係。

不過前妻作證，趙男是她前夫，目前正在進行離婚訴松，2014她發現趙男外遇小美，2021年12月趙男因家暴被警方逮捕離開住所，她在與趙男、兒子3人共用的電腦裡，看到小美的猥褻照片和影片，就翻拍傳給小美，當時趙男除了小美還有另外2個外遇對象，儲存照片的雲端硬碟並未設密碼，裡面還有許多女性的猥褻照。

法官認為，小美於2021年間僅傳送「本土寶貝」裸照組合給趙男1人，與小美學校粉專收到的照片、派愛族、Twitter上遭散布的照片相同，可見趙男就是散布照片者。另小美只是在與前妻、C女的3人群組內，自承和趙男的關係「處於性服務與清涼照片提供者」，用意在於提醒另2位女性可能也處於相同角色，而小美為高學歷且有正常工作，不可能以自曝個人資料、附加大量裸露私密照的方式，去從事性交易。

法官指出，小美也提出刑事告訴，趙男如果被人陷害，應主動到案說明，卻因長期滯留美國，不敢回台面對司法，被檢察官依涉散布猥褻物品等罪通緝，且趙男辯詞皆有違常情，判定小美的主張較為可信，審酌小美研究所畢業，在外商公司任職，被告則在美國加州科技產業工作，應頗具資力等一切情狀，判趙男要賠3百萬。可上訴。

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