等了2個月！4萬乳糖不耐症學童下周喝豆漿　「次數不補足」惹議

▲「班班喝鮮奶」上路2個多月，4萬多名乳糖不耐症學童終於等到豆漿。（圖／北市教育局提供）



記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」已經上路2個多月，多數學校已經供應十餘次，但全台4萬多名乳糖不耐症學童卻連一次都還沒喝到。農業部表示，近日已完成所有招標程序，同時提供加鈣與一般豆漿供縣市與學校下單，預計下周可開始供應。不過，根據招標內容，得標廠商僅供應12月至明年1月的數量，也就是之前沒喝到的，不會補足次數。

據農業部規劃，一般學童供應鮮乳、保久乳兩個選項，另提供加鈣豆漿給乳糖不耐症學童，加鈣豆漿因為並非現有市售產品，廠商必須另開生產線，經過4度流標，僅有一家得標，而且只能供應北北基桃與離島縣市；後來農業部緊急重啟標案，有兩家業者得標，另提供一般國產豆漿選項。

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農業部指出，目前含鈣豆漿與一般豆漿都已完成招標作業，也都上架到共同供應契約平台，縣市或學校已可下單，但含鈣豆漿只能供應北北基桃和離島縣市，其餘縣市可選擇一般國產豆漿。

台北市教育局副局長陳素慧表示，考量加鈣豆漿是新開發的產品，擔心學童接受度，現在多了一般國產豆漿選項，已重新調查學校需求數量，本周完成下單，預計下周就開始供應，北市1.2萬名乳糖不耐症學童終於可以喝到豆漿。

陳素慧進一步指出，目前北市學校多數已經供應十多次乳品，基於公平性，乳糖不耐症學童應補足本學期還沒喝到的次數，但農業部在這部分並沒有明確指引。

對此，農業部畜牧司長李宜謙表示，國產豆漿的招標內容就是請廠商提供後續12月至1月的數量，得標廠商沒有理由去補足次數，回溯供應是否符合招標程序也還要研究，強調學童乳政策有4年，希望縣市或學校不要太在意次數問題，農業部也會滾動檢討，下學期會提前展開招標作業，讓乳品和豆漿都能同步穩定供應。

一名學校家長會幹部批評，多數學生都已經喝了十幾次，乳糖不耐症學生等了2個月才喝到豆漿，還不能補足之前沒喝到的次數，政策喪失公平性，「要大人怎麼跟孩子說？」