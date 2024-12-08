　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等了2個月！4萬乳糖不耐症學童下周喝豆漿　「次數不補足」惹議

▲北市僅有13校選喝鮮奶，教育局鼓勵學校改訂鮮奶。（圖／北市教育局提供）

▲「班班喝鮮奶」上路2個多月，4萬多名乳糖不耐症學童終於等到豆漿。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」已經上路2個多月，多數學校已經供應十餘次，但全台4萬多名乳糖不耐症學童卻連一次都還沒喝到。農業部表示，近日已完成所有招標程序，同時提供加鈣與一般豆漿供縣市與學校下單，預計下周可開始供應。不過，根據招標內容，得標廠商僅供應12月至明年1月的數量，也就是之前沒喝到的，不會補足次數。

據農業部規劃，一般學童供應鮮乳、保久乳兩個選項，另提供加鈣豆漿給乳糖不耐症學童，加鈣豆漿因為並非現有市售產品，廠商必須另開生產線，經過4度流標，僅有一家得標，而且只能供應北北基桃與離島縣市；後來農業部緊急重啟標案，有兩家業者得標，另提供一般國產豆漿選項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部指出，目前含鈣豆漿與一般豆漿都已完成招標作業，也都上架到共同供應契約平台，縣市或學校已可下單，但含鈣豆漿只能供應北北基桃和離島縣市，其餘縣市可選擇一般國產豆漿。

台北市教育局副局長陳素慧表示，考量加鈣豆漿是新開發的產品，擔心學童接受度，現在多了一般國產豆漿選項，已重新調查學校需求數量，本周完成下單，預計下周就開始供應，北市1.2萬名乳糖不耐症學童終於可以喝到豆漿。

陳素慧進一步指出，目前北市學校多數已經供應十多次乳品，基於公平性，乳糖不耐症學童應補足本學期還沒喝到的次數，但農業部在這部分並沒有明確指引。

對此，農業部畜牧司長李宜謙表示，國產豆漿的招標內容就是請廠商提供後續12月至1月的數量，得標廠商沒有理由去補足次數，回溯供應是否符合招標程序也還要研究，強調學童乳政策有4年，希望縣市或學校不要太在意次數問題，農業部也會滾動檢討，下學期會提前展開招標作業，讓乳品和豆漿都能同步穩定供應。

一名學校家長會幹部批評，多數學生都已經喝了十幾次，乳糖不耐症學生等了2個月才喝到豆漿，還不能補足之前沒喝到的次數，政策喪失公平性，「要大人怎麼跟孩子說？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1880台人滯留那霸！　賠償方案出爐
吳沛憶慘了！陳玉珍明提告「露運動內衣就是想被性騷擾？」
林明禎放鳥首映會「導演公開罵人」！網目擊場外玩自拍
韓媒爆：尹錫悅6個月內下台　時間點最快今確定
遊日注意！東京等地爆「蘋果病」疫情升溫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤也來聽周董演唱會！歌迷驚「怎麼搶的」　網喊：輸得心服口服

紀錄片攝影師介紹英國秘境　外媒：全世界用台灣眼光認識這片土地

明天回暖！鋒面、冷氣團接力報到　北部2波降溫探14度

採購經理自爆「大戰22歲業務」　網吵翻！同行搖頭：吃飯就違規了

等了2個月！4萬乳糖不耐症學童下周喝豆漿　「次數不補足」惹議

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫　孕婦感染恐流產

當初沒搶到！她傻「友都去看周董」突有票　現場歌迷嘆：隔壁空位

台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

阿嬤也來聽周董演唱會！歌迷驚「怎麼搶的」　網喊：輸得心服口服

紀錄片攝影師介紹英國秘境　外媒：全世界用台灣眼光認識這片土地

明天回暖！鋒面、冷氣團接力報到　北部2波降溫探14度

採購經理自爆「大戰22歲業務」　網吵翻！同行搖頭：吃飯就違規了

等了2個月！4萬乳糖不耐症學童下周喝豆漿　「次數不補足」惹議

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫　孕婦感染恐流產

當初沒搶到！她傻「友都去看周董」突有票　現場歌迷嘆：隔壁空位

台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

尹錫悅彈劾失敗「民怨炸鍋了」　示威者怒：想直接衝到青瓦台

麻醉後血氧異常！女做「電波拉皮」突身亡　今相驗釐清死因

朱立倫嗆「以戰止戰」綠大罷免　李彥秀預告：國民黨會戰到底

陸委會：網紅已成中共統戰一環　配合對台滲透逾越法律紅線

敘利亞總統跑了！反抗軍攻入首都大馬士革宣布：阿塞德政權垮台

離奇！魔術雙星相同「腹肌撕裂」傷勢倒下　華格納將無限期缺陣

尹錫悅道歉忍不住偷笑！「嘴角失守」畫面曝　再度引眾怒

高雄阿蓮羊舍凌晨大火！羊肉爐變「烤全羊」　業者欲哭無淚

吳沛憶無懼陳玉珍24小時道歉令　回嗆：妳趕緊下台國家會感謝妳

泡湯完用最棒！3款療癒系身體乳　優格益生元、栗子果油呵護美肌

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

音樂祭射遠燈　鴨農崩潰：鴨群受驚死一堆

高中生車廂「跳抖音舞」　北捷回應了

明最凍探14度　下周冷雨交加「急墜10度」時間出爐

演唱會RAP男早唱過〈告白氣球〉！影片被挖出

射手注意安全！12星座「最新一週運勢」來了

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

郵輪「榮耀號」故障　7千人行程大亂

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

男友搶周杰倫4張票「沒一張是她的」　女粉氣到想分手

樂天前領隊有新工作了「地表最正啦啦隊」動向曝

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

更多熱門

相關新聞

林業署分署長爆霸凌「下屬罰站2小時聽訓」　農業部：立即調查

林業署分署長爆霸凌「下屬罰站2小時聽訓」　農業部：立即調查

公部門霸凌案件頻傳。立委楊瓊瓔今（5日）收到農業部3名公務員陳情，其中一件為林業及自然保育署某分署長對下屬摔公文，還要罰站2小時聽訓。農業部表示，有關分署長疑似霸凌事件，已立即要求林業保育署就相關案情進行釐清與調查，農業部對疑似霸凌事件秉持勿枉勿縱的態度，且絕不寬貸。

豆漿不要空腹喝！　「4時機點」中醫認了不適合

豆漿不要空腹喝！　「4時機點」中醫認了不適合

農粉幣還有5萬多張沒兌換　農業部：12月15日截止

農粉幣還有5萬多張沒兌換　農業部：12月15日截止

腸病毒反常燒過冬　台大醫籲嚴防重症

腸病毒反常燒過冬　台大醫籲嚴防重症

屏東學童穿越人行道險遭撞　騎士未禮讓慘了

屏東學童穿越人行道險遭撞　騎士未禮讓慘了

關鍵字：

乳糖不耐症學童班班喝鮮奶豆漿農業部

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

鄧愷威被巨人簽回　明年力拚重返大聯盟

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險

更多

最夯影音

更多

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面