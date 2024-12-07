　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉檢攜手竹崎分局社區治安會議　宣導反詐騙反賄選

▲▼ 嘉義地檢署結合竹崎分局太平派出所社區治安會議，辦理與民有約反詐騙、反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署結合竹崎分局太平派出所社區治安會議，辦理與民有約反詐騙、反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署派員參加，由嘉義縣警察局竹崎分局太平派出所6日在嘉義縣梅山鄉太平村辦理之社區治安會議，會議由太平派出所吳東城所長主持，竹崎分局陳勇誌分局長及太平村嚴清雅村長等貴賓一同出席與會。嘉義地檢署結合該會議辦理反詐騙反賄選宣導，透過與民眾直接接觸，簡單明瞭地讓民眾了解詐騙類型及防範方式，避免被詐騙。

▲▼ 嘉義地檢署結合竹崎分局太平派出所社區治安會議，辦理與民有約反詐騙、反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署林宗材主任觀護人向社區居民表示，詐騙方式千變萬化，但常見的幾大類，分別有假網拍詐騙、假投資詐騙、ATM解除分期付款詐騙、假冒公家機構(公務員)詐騙以及釣魚簡訊，提醒民眾要提高警覺，不要提供提款卡、金融機構帳戶、存摺及身分證供人使用，不要聽從他人指示操作ATM，不要回應任何你無法確認來源，卻要求你提供個資的電話或簡訊。有疑問，請打165專線確認，以保障自己的金錢財產。

▲▼ 嘉義地檢署結合竹崎分局太平派出所社區治安會議，辦理與民有約反詐騙、反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

另外，因應明年2月15日農會農事小組長、副組長及會員代表選舉，在場的社區居民也可能具有農會會員資格，甚至登記為候選人，因此，林主任也特別提醒，不管買票或賣票都是犯罪行為，依農會法可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣9萬元以下罰金，千萬不要為了蠅頭小利而觸法，「選票公正投，幸福長久留」。如果知悉有買票行為，可以向地檢署檢舉，檢舉獎金最高200萬元，檢舉專線：0800-024-099＃4。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓第一夫人表決出爐！　國會否決「金建希特檢法」
快訊／執政黨議員「集體離場」　抵制尹錫悅彈劾案
南韓國會開始表決！　執政黨確定立場「反對彈劾尹錫悅」
新竹火辣人妻偷吃　狂啪「做到進醫院」
陳梅慧遺照曝光　親友靈堂悲痛
快訊／東部海域規模4.7地震　8縣市有感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025高雄限定手繪年曆、水果月曆搶先看　索取時間地點公布

嘉義市守望相助示範觀摩　同步宣導反詐、反毒、反家暴

嘉檢攜手竹崎分局社區治安會議　宣導反詐騙反賄選

西螺福興太平媽成長營登場！　帶領孩子品味世界美食

新港鄉農特產暨志工表揚　嘉義地檢現場反詐騙宣導

金門台灣5商圈結盟　跨圈合作推出旅遊護照+聯名商品

泰武鄉親假日辦喜事收禮金 內埔警代保讓他「鈔」安心

潮州警分析轄內詐騙趨勢　「假投資」最多占8成7

年攔查2380砂石車違規　里港警：將持續取締宣導

台南麻豆國小五校聯合運動會　南消二大多元宣導強化防災觀念

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

2025高雄限定手繪年曆、水果月曆搶先看　索取時間地點公布

嘉義市守望相助示範觀摩　同步宣導反詐、反毒、反家暴

嘉檢攜手竹崎分局社區治安會議　宣導反詐騙反賄選

西螺福興太平媽成長營登場！　帶領孩子品味世界美食

新港鄉農特產暨志工表揚　嘉義地檢現場反詐騙宣導

金門台灣5商圈結盟　跨圈合作推出旅遊護照+聯名商品

泰武鄉親假日辦喜事收禮金 內埔警代保讓他「鈔」安心

潮州警分析轄內詐騙趨勢　「假投資」最多占8成7

年攔查2380砂石車違規　里港警：將持續取締宣導

台南麻豆國小五校聯合運動會　南消二大多元宣導強化防災觀念

19歲男台14線彎道直直騎！跨雙黃線逆撞轎車　噴飛倒地緊急送醫

快訊／南韓第一夫人表決出爐！　國會否決「金建希特檢法」

不舉行公祭！陳梅慧遺體火化時間曝　罕選在晚上進行

去吃到飽餐廳「好友2行為超瞎」　她勸說反被嗆：我又不是沒付錢

韓影視大咖「連署罷免尹錫悅」！　驚見孫藝真、姜棟元、金高銀入列

趙麗穎微博被質疑別人代發！　本尊回擊嗆「別嘰歪了」態度惹議

投資被詐500萬！女再加碼「1公斤金條」　台南警攔截保她279萬

「戒嚴38年對台灣造成極大傷害」　賴清德：錯誤的歷史絕不能再犯

橘貓坐電毯眼神質問「怎麼不暖」　奴才苦笑：你太早起啦

快訊／韓執政黨議員「集體離場」　抵制尹錫悅彈劾案

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽台南外拍登場

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

全聯柳營中山店及爭鮮新營店開出統一發票大獎

疑似消防詐騙南消七大呼籲民眾提高警覺

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

台南官田消防前進校園防火宣導企業義消來逗陣

新北金采獎首頒「金采視界獎」

台南麻豆國小五校聯合運動會宣導強化防災觀念

表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

派出所被督察糾正：營業時間不符

用大笑延緩失智對抗老化　新北愛笑瑜珈協會10年有成

嘉縣農民直銷站12/6開幕

更多熱門

關鍵字：

嘉義地檢署竹崎分局

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

沒在用載具！她結帳時「友拿手機給店員刷」

寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！

「他」演唱會前5日驟逝　百萬張門票無人肯退

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面