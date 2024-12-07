嘉檢攜手竹崎分局社區治安會議　宣導反詐騙反賄選

▲▼ 嘉義地檢署結合竹崎分局太平派出所社區治安會議，辦理與民有約反詐騙、反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署派員參加，由嘉義縣警察局竹崎分局太平派出所6日在嘉義縣梅山鄉太平村辦理之社區治安會議，會議由太平派出所吳東城所長主持，竹崎分局陳勇誌分局長及太平村嚴清雅村長等貴賓一同出席與會。嘉義地檢署結合該會議辦理反詐騙反賄選宣導，透過與民眾直接接觸，簡單明瞭地讓民眾了解詐騙類型及防範方式，避免被詐騙。

嘉義地檢署林宗材主任觀護人向社區居民表示，詐騙方式千變萬化，但常見的幾大類，分別有假網拍詐騙、假投資詐騙、ATM解除分期付款詐騙、假冒公家機構(公務員)詐騙以及釣魚簡訊，提醒民眾要提高警覺，不要提供提款卡、金融機構帳戶、存摺及身分證供人使用，不要聽從他人指示操作ATM，不要回應任何你無法確認來源，卻要求你提供個資的電話或簡訊。有疑問，請打165專線確認，以保障自己的金錢財產。

另外，因應明年2月15日農會農事小組長、副組長及會員代表選舉，在場的社區居民也可能具有農會會員資格，甚至登記為候選人，因此，林主任也特別提醒，不管買票或賣票都是犯罪行為，依農會法可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣9萬元以下罰金，千萬不要為了蠅頭小利而觸法，「選票公正投，幸福長久留」。如果知悉有買票行為，可以向地檢署檢舉，檢舉獎金最高200萬元，檢舉專線：0800-024-099＃4。