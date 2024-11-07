中部又傳警紀案！涉不正當場所還叫傳播妹　2刑事局警官被調職

▲台中市警局傳出警紀案，警政署接獲檢舉，刑事局中部某單位、台中某分局偵查隊長、南投縣某警員涉不正當場所。（圖／資料照）



記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

中部警傳出警紀案，警政署接獲檢舉，刑事局中部某單位、台中某分局偵查隊長、南投縣某警員涉不正當場所，目前刑事局2名中部警官調離單位，分局偵查隊長雖查無不法，但台中市警局仍在調查當中，不排除將其調為內勤。該名隊長喊冤，當日他應邀前往汽車旅館，後續見情況愈趨複雜，進去的人都不認識，僅待了20分鐘就離開，卻意外被捲入風紀案，實屬無妄之災。

據了解，刑事局某中部單位9月偵辦詐騙機房案，查獲台中市西屯區某汽車旅館，被詐團租借房間用來從事不法；上月底警政署接獲檢舉，指控偵辦該案的刑事局單位人員，涉嫌於10月中旬前往同一間汽旅接受招待，還找來傳播妹助興。

經警政署調查，發現當天出現在汽車旅館的警職人員，有2名刑事局中部某單位警官、1名台中某分局偵查隊長以及1名南投仁愛警分局員警。

據悉，該名偵查隊長當天在餐廳慶生餐敘，巧遇鄰桌的友人正與刑事局中部某單位警官、南投仁愛警分局警員吃飯，經友人提議到汽車旅館續攤唱歌，隊長答應後先行前往，後續發現友人也帶著刑事局中部警官、仁愛分局警員一起到場，由於當日隊長是私人行程，僅因應友人邀約前往，與刑事局中部人員、仁愛分局警員互不相識，在汽旅前後只待了20分鐘就離開現場。

據查，2名刑事局中部警官後續被查出當時並非接受招待，均有付錢，但仍被調離現職；目前該名偵查隊長查無違法違紀狀況，市警局尚無給予相關處分，但事件曝光後，可能因「觀感上的考量」被調職內勤。

基層人員則為該名隊長抱不平，認為汽車旅館非「列管場所」，隊長也沒參與到傳播小姐部分，若因此事導致接下來市警局的「6年條款」將隊長調成較差的職位，十分不公平。