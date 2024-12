俄外長：俄國將以「任何手段」自衛　籲西方認真看待極音速飛彈

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫警告俄方將使用「任何手段」來抵禦美國及其盟友。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)5日接受訪問時警告,俄方將使用「任何手段」來抵禦美國及其盟友,強調俄羅斯最近在烏克蘭使用的極音速彈道飛彈「榛果樹」(Oreshnik)應被西方認真對待。

據法新社報導,在親川普的前福斯新聞主持人卡爾森(Tucker Carlson)的採訪中,拉夫羅夫表示,「美國及其盟友必須理解,俄羅斯準備動用任何手段,不讓美國在所謂的戰略上擊敗俄羅斯。」

Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov to Tucker Carlson:



‘The US and its allies must understand that we are ready to use any means not to allow them to succeed in what they call a strategic defeat of Russia. They fight for keeping their hegemony…we fight for our legitimate… pic.twitter.com/KPZz06Wuif