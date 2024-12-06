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俄外長：俄國將以「任何手段」自衛　籲西方認真看待極音速飛彈

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於18、19日出訪北韓平壤。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫警告俄方將使用「任何手段」來抵禦美國及其盟友。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5日接受訪問時警告，俄方將使用「任何手段」來抵禦美國及其盟友，強調俄羅斯最近在烏克蘭使用的極音速彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）應被西方認真對待。

據法新社報導，在親川普的前福斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）的採訪中，拉夫羅夫表示，「美國及其盟友必須理解，俄羅斯準備動用任何手段，不讓美國在所謂的戰略上擊敗俄羅斯。」

2周前，俄羅斯向烏克蘭中南部城市第聶伯羅（Dnipro）發射了新型的極音速彈道飛彈「榛果樹」，標誌著這場開打了近3年的戰爭發生了重大升級。此後，俄羅斯總統普丁威脅要對基輔使用此類武器，以回應烏克蘭對俄領土的襲擊。

拉夫羅夫在對談中強調，俄羅斯的行動正向西方發出訊號，並希望相關行動能被華盛頓及其合作夥伴「嚴肅對待」。儘管拉夫羅夫稱俄羅斯不想讓局勢升級，並希望避免與西方產生誤解，但他也警告，若對方未從俄方行動中得出必要結論，俄方將進一步行動。

拉夫羅夫指出，「榛果樹」的飛行速度是音速飛彈的10倍，防空系統難以攔截，展現其威脅性。對此，烏克蘭總統澤倫斯基譴責俄羅斯使用新型飛彈是「瘋狂之舉」，並呼籲國際社會協助提升防空系統以應對日益加劇的威脅。

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