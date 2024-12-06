B-1B轟炸機臨時轉移陣地　跑道翻新迎接B-21

▲美國空軍B-1B轟炸機降落大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）。（圖／美國空軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍正式批准17架B-1B槍騎兵轟炸機（B-1B Lancer）及800名空軍人員從南達科他州的埃爾斯沃斯空軍基地（Ellsworth Air Force Base）臨時轉移至大福克斯空軍基地，預計自12月開始，為期約10個月。

美國空軍說明，這17架B-1B轟炸機隸屬於第28轟炸機聯隊，駐紮在埃爾斯沃斯空軍基地，此處為了接手下一代長程轟炸機B-21突襲者，正在進行跑道建設工程，因此臨時轉移到大福克斯基地。待明年跑道建設完成後，轟炸機與空軍人員將返回埃爾斯沃斯基地，而B-21突襲者預計於2020年代中期正式進駐。

大福克斯空軍基地第319偵察聯隊（319th Reconnaissance Wing）指揮官指出，「將B-1轟炸機群整合到我們無人航空系統的生態系統中，展現了空軍的整合能力、戰備和敏捷作戰部署，完美詮釋『同一團隊，共同作戰』的理念。」

第319偵察聯隊負責操作RQ-4B全球鷹（RQ-4B Global Hawk）高空長航時無人偵察機，可進行全球性情報、監視與偵察任務，協助北約防禦東翼並監控多個戰略區域。

B-1B是美國空軍現役的長程轟炸機，最大航速可達1.2馬赫，最大航程超過11,100公里，載彈量達34噸，可投放JDAM導引炸彈和AGM-158飛彈；主要執行戰略轟炸、近距支援及對地攻擊任務，近期頻繁參與中東地區作戰，空襲伊朗支持的武裝組織。B-1B雖具備卓越的載彈能力與突防性能，但老舊的機體結構與維修成本提高，未來將由B-21逐步取代。