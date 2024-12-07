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林書豪討拍「大家笑我」　周杰倫1句話安慰竟被反嗆：What？

▲▼林書豪討拍「大家笑我」　周杰倫1句話安慰竟被反嗆：What？。（圖／翻攝jlin7 threads）

▲林書豪在3.8萬人前，與周杰倫合唱《晴天》。（圖／翻攝jlin7 threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

天王周杰倫（周董）6日晚間在台北大巨蛋開唱，好友林書豪帶著老婆前來，卻被周董在3.8萬人面前考唱歌，五音不全的情況拉近了與觀眾的距離。事後，林書豪曝光與周杰倫的私訊，談及自己唱剛被大家笑後，又反酸了安慰的周杰倫，展現兩人之間好兄弟的友情。

周杰倫6日晚間凹林書豪在3.8萬人唱《晴天》，讓林書豪一度緊張到臉紅，周杰倫也幫唱讓這段開心地過去，並在台上笑說「林書豪已經掰掰了，掰掰，我覺得你還是打籃球比較好」，讓全場再度大笑。

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事後，林書豪在threads上PO出與周杰倫的對話。截圖顯示，林書豪表示，他的聲音好像太大聲，「超好笑，大家笑我」。周杰倫則說，「很好玩啊，唱不好才好笑」，並附上笑臉的符號。

▲▼林書豪討拍「大家笑我」　周杰倫1句話安慰竟被反嗆：What？。（圖／翻攝jlin7 threads）

▲林書豪PO出與周杰倫的對話，讓粉絲看完笑翻。（圖／翻攝jlin7 threads）

周杰倫話鋒一轉，提及自己最愛的籃球說，「不過我的籃球，覺得不錯吧？」林書豪則毫不留情地說「跟我的唱歌差不多，超級爛」，同時回敬笑臉符號，讓周杰倫瞬間傻眼地回「What」。

網友看完紛紛留言，「非常可愛啦！只是更適合打籃球而已」、「周杰倫是不是聽到恍神，輪到他唱還忘了接」、「跟杰倫的對話好可愛！！哈哈哈」、「跟周董相愛相殺的日常」、「現場的那段對話我快笑死」、「對話好好笑」。

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