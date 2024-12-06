女婿養女為千萬遺產翻臉　靈堂開罵「謀財害命」結果出爐

▲高雄一對老夫婦過世後，女婿和養女為遺產撕破臉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓老翁和太太陸續過世後，兩人生前的養女卻和女兒、女婿一家人因為千萬遺產和房產起了爭執，雙方在靈堂上互相指責，女婿和外孫女更怒罵養女「謀財害命」「妳手不要抖」，結果遭養女提告誹謗，法院審理後，認為女婿和外孫女僅評論養女的私德問題，有客觀事證基礎，難認定有誹謗的惡意，因此判兩人無罪。

判決指出，黃家老夫人是在2022年過世，留下500萬遺產，後來黃姓老翁也罹癌，當時主要是由他沒有辦理收養的養女照顧供養，養女主張，老夫人生前曾承諾將遺產平分，但款項卻全數由黃家女兒領走，黃姓老翁介入後，女兒才將160萬元匯入父親帳戶，養女再從黃翁的帳戶把錢領走。

2023年3月，黃姓老翁病故，黃家女兒發現父親名下房產已贈與養女，帳戶裡也幾乎都沒錢了，因此認為養女未經同意擅自提領黃翁存款，雙方最後在靈堂爆發口角衝突，黃女的丈夫和女兒，更指控養女「謀財害命」，質疑養女疏於照顧才害黃翁過世。

法官審理認為，黃家女婿及外孫女，是基於養女取得遺產的過程及老先生過世的時間點，主觀上相信養女可能涉及「謀財害命」，而且僅評論養女的私德問題，有客觀事證基礎，縱使缺乏明確證據，也難以認定具有誹謗的真實惡意，因此判兩人無罪。全案可上訴。