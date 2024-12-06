陸禁止外賣商家直播「暴飲暴食」　宣揚「量大多吃」

▲大陸再對餐飲浪費問題推出新規。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局近日公布《防範外賣餐飲浪費規範營銷行為指引》，規定外賣商家不得製作、發表、傳播宣揚「量大多吃」、「暴飲暴食」等浪費食品的直播或者影音訊息。

大陸市場監管總局表示，節約糧食、反對浪費是中華民族的傳統美德，近年網路餐飲產業發展迅速，外賣消費訂單數量龐大，逐漸成為食品浪費「易發區」之一。

市場監管總局指出，《防範外賣餐飲浪費規範營銷行為指引》結合網路餐飲行業特點，緊緊圍繞防範外賣餐飲浪費的重點、痛點、難點問題，從規範外賣餐飲行業的營銷行為入手，將反食品浪費舉措落實到業務全流程的各環節，有利於進一步規範外賣商家營銷行為，落實網路餐飲平台主體責任，防範外賣餐飲浪費，營造厲行節約、反對浪費的社會風尚。

市場監管總局強調，《防範外賣餐飲浪費規範營銷行為指引》對外賣商家可能引發餐飲浪費的營銷行為予以引導，明確相關環節防範餐飲浪費的具體要求，包含：要求外賣商家建立健全內部管理制度，減少原料、成品浪費；不得製作、發表、傳播宣揚「量大多吃」、「暴飲暴食」等浪費食品的直播或者影音訊息。

市場監管總局還說，《防範外賣餐飲浪費規範營銷行為指引》鼓勵外賣商家提升餐飲供給質量，合理設置起送價格，優化滿減優惠機制，將珍惜糧食、反對浪費納入服務人員職業培訓內容，進一步引導外賣商家將反食品浪費舉措落實到經營活動的全流程各環節。

中共總書記習近平重視餐飲浪費問題，曾在2020年8月11日指示，要要堅決制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍。隨後，全國人大常委會表決通過了《反食品浪費法》，對餐飲業界浪費食品的行為進行了具體規範。