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衛福部6霸凌案下周公布調查懲處　邱泰源：一定開記者會

▲▼衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公部門霸凌案延燒，衛福部上周五召開記者會公布初步調查結果，累積接獲6起申訴案，其中2人情節重大等因素即刻調離職務，相關懲處尚未出爐，預計2周內完成調查。衛福部長邱泰源今（6）日受訪表示，後續調查結果預計下周公布，一切絕對是秉公處理、勿枉勿縱，且一定會召開記者會。

邱泰源今日出席衛福部醫福會記者會前受訪表示，針對部內的霸凌案件，已經請衛福部次長呂建德成立調查小組，上周五公布初步調查與處置，有幾位可能還沒有達到霸凌的程度，會尊重小組並且做更深入的調查，預計下周公布整個調查結果與相關懲處。

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呂建德日前說明霸凌案件調查，原先3起主管涉霸凌案至今已經增至6名人員，其中有3人屬於主管職，包含社會保險司劉姓司長、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長；3人則是社工司王姓簡任官、保護服務司林姓簡任視察、國會組張姓組長。

呂建德當時表示，初步訪談結果，保護司簡任視察與社保司司長這2人分別因為情節具體重大及具爭議者即日起調離現職；為強化調查過程的公正性，避免發生訪談人有受影響或干擾之疑慮，即日起也請涉案主管於調查期間先行請假，部內將持續擴大調查釐清，預計2周內提出調查報告及可能之行政處分。

衛福部調查中霸凌案件：

1、社保司劉姓司長：於兩年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴的部分，目前由於問卷調查與訪談內容分歧，即日起調離社保司司長主管職務。

2、保護服務司林姓簡任視察：涉及霸凌情節重大且有具體事證，呂建德指出，該名人員據了解有言語上的人身攻擊，且對象不只一人，為了避免調查過程中訪談對象心生畏懼，因此要求其即日起調離現職。

3、健保署陳姓副署長：問卷與訪談初步調查結果，尚無足夠證據證實霸凌行為，疑似非本人批閱公文行為不當之事，將進一步深入調查。

4、社工司蘇姓司長：問卷與訪談涉情緒管理問題再行檢討，目前尚無具體事證證實霸凌行為，將進一步調查。

5、社工司王姓簡任官：在社工司訪談過程中，衍伸發現涉及霸凌之情事，將立案查辦。

6、國會組張姓組長：遭投訴，但因問卷與訪談涉及行為並不具體，同樣須進一步調查。

▲▼衛福部政務次長呂建德針對3名主管人員霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部政務次長呂建德說明霸凌案調查情況，資料照。（圖／記者李毓康攝）

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