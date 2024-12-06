時速120km急降！　14歲少年玩自由落體「高空被拋飛」重摔慘死

▲ 桑普森超重仍被允許搭乘，因安全桿鬆脫被拋飛。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州ICON Park遊樂園2022年發生死亡事故，一名14歲少年搭乘自由落體設施，未料安全桿在設施上升後鬆脫，導致他從50公尺高空墜地身亡，令目睹過程的遊客驚聲尖叫。如今事隔2年後，業者判賠家屬3.1億美金（約新台幣100億）。

綜合NBC等美媒報導，14歲死者桑普森（Tyre Sampson）來自密蘇里州，2022年3月24日和一群友人趁放假到佛州ICON Park遊玩，儘管他的體重超過300磅（136公斤），仍被允許搭上限重僅287磅的自由落體（130公斤）。

桑普森在設施上升過程中就察覺異狀，升到130公尺高時曾說「安全桿在動」，接著就在設施以時速120公里急速下降過程中，從50公尺高空被拋出座位，相當於16層樓高，當場重摔身亡。事後佛州消費者服務部專員弗里德（Nikki Fried）指出，他座位上的安全桿從未完全固定。

家屬向自由落體製造商Funtime Handels提告，經過逾2年官司，橘郡陪審團近日裁定，該公司須支付3.1億美元賠償金。家屬委任律師克朗普（Ben Crump）強調，這是對企業忽視安全問題的嚴厲懲罰，也希望本案成為業界加強安全管理的警鐘。

克朗普此前指出，桑普森的死亡「完全可以避免」。網路曝光事發前的影片，可聽見操作自由落體的員工和遊客交談，當一名女性詢問為何座位上沒有安全帶，操作員僅以玩笑帶過，未料最終導致悲劇。