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社會 社會焦點 保障人權

新北男狂抓280隻保育龜「13命斷魂」　檢察官怒了：手段惡劣

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市1名林姓男子非法捕獵台灣的瀕危物種保育類野生動物「食蛇龜」與「柴鱷龜」，士林地檢署依法起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！新北市1名林姓男子非法捕獵台灣的瀕危物種保育類野生動物「食蛇龜」與「柴鱷龜」共280隻，將它們從自然棲息地強行帶走，關押於不良環境，導致部分龜類死亡。士林地檢署調查追究其謀殺行徑後，今（6）日依《野生動物保護育法》等罪起訴，並建請法院從重量刑，以保護野生動物為目標。

起訴指出，林男從今天9月2日前某時，開始在北宜公路沿線、北市南港區、木柵、陽明山等山區捕捉食蛇龜177隻、柴棺龜103隻，使其等脫離原本應棲息溪流、池塘等水域環境後，帶回其父親林名下位在淡水區土地，將烏龜們放置在長期沒換水的不銹鋼桶槽及塑膠桶槽內加以虐待，其中8隻貪蛇龜及5隻柴棺龜不堪其惡劣環境因此冤死。

全案經新北市政府動物保護防疫處接獲民眾通報，於今年9月5日在淡水區某土地扣得食蛇龜活體169隻、死體5隻、柴棺龜活體98隻、死體5隻；全案又經警政署保安警察第7總隊於該土地附近扣得食蛇龜死體3隻。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲可憐的烏龜遭關押惡劣環境。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林男落網後坦承犯罪，並稱不是故意。承辦檢察官痛斥，他完全無視保育法律規範，獵捕和虐待行為對自然生態造成嚴重虐，且經保育服務中心鑑定，這些龜類都是台灣品種，長期以來因盜獵面臨生存危機，非法獵捕會更加速其滅絕。

檢察官指出，野生動物是自然生態的一部分，也是人類共同的珍貴資產，應受到善待與保護，絕不能為了一己私慾而肆意破壞，故依非法獵捕保育類野生動物、虐待保育類野生動物因而致保育類野生動物死亡等罪嫌起訴林男，因一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，建請法院從一重論以非法獵捕保育類野生動物罪責。

最後請法院審酌林男因一己好惡，竟大肆違法獵捕瀕臨絕種保育類野生動物，並騷擾、虐待致部分龜類死亡結果，其犯罪手段惡劣，且對於自然生態之危害非輕，請從重量刑，並併科高額罰金，以懲不法。

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