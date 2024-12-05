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「短波粉」靠廣播度過低潮！親謝：如果沒有你們，早就撐不下去

▲▼中央廣播電台新書《短波時代》記錄近一世紀以來，以20種語言向世界傳遞台灣之聲的重要歷程。（圖／記者林育綾攝）

▲中央廣播電台新書《短波時代》記錄近一世紀以來，以20種語言向世界傳遞台灣之聲的重要歷程。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「廣播」透過聲音傳遞了情感、重要資訊，也陪伴許多人度過孤獨的時光，如今也有世界各地的人聽見台灣之聲。不少移工、新住民表示，剛來台時很徬徨無助，透過中央廣播電台的母語節目，度過了最難熬的時期，還親筆寫信或親自登門道謝，「如果不是你們，早就撐不下去。」

中央廣播電台新書《短波時代》記錄近一世紀以來，以20種語言向世界傳遞台灣之聲的重要歷程，從二戰、冷戰時期再到民主，從情報播送到和平之聲，央廣扮演特殊戰場角色，包括透過《鄧麗君時間》執行情報局「草原計畫」，還有設立監聽課每日編撰《共匪廣播實錄》等機密任務，首次完整在書中披露。

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作者林欣儀、周馥儀也訪問多位主持人，聽見許多與聽眾之間的動人故事。其中還訪問「資深短波迷」呂澄男，他聽廣播節目將近70年，曾因為年輕時國家氣氛較緊張，沒辦法聽廣播，為了聽節目自己接電線，還差點被雷劈。 

央廣的泰語主持人陶雲升就說，自己做的節目大多是給勞工聽，尤其是來台灣的移工、新住民，剛來時對語言、文化都不適應，有不少就打退堂鼓回家了；不過很多移工透過節目聽見了母語的聲音，也獲得在台灣生活的重要資訊，而度過了艱難的時期，「聽我們節目撐過3個月的人，都能留下來。」

不少聽友後來也跟他成為朋友，還會親自去見他，曾有一位移工聽友說，他在台灣賺錢返鄉後，打算買一台農業收割機，可以幫不少人割稻米，加速流程，收入也能因此增加；也有聽友回到泰國後，成了公務員、公司主管等，他們說，「如果沒有你們的節目，我早就撐不下去了。」

還有來自越南的主持人范瑞薔薇，從小接觸國際廣播，當時越南雖然已進入改革開放時期，但媒體資源有限，家中僅有一台收音機，透過國際廣播收聽音樂，成為她成長的重要回憶。范瑞薔薇提到，最令她捨不得的一位越南華人聽眾，這位聽眾從央廣早期的「自由中國之聲」到現在的「台灣之音」，已經收聽長達40-50年，還熱心將節目介紹給身邊的親朋好友。

但不久後，范瑞薔薇收到另一位聽眾的來信，告知如同家人的這位聽眾已經離世，這個消息讓她與同事素素感到極為悲痛，就像失去了一位重要的親人。

《短波時代：從冷戰到民主，從情報播送到和平之聲，讓世界聽見台灣之音》詳實呈現央廣作為台灣對外廣播機構，如何透過多語言製播，建立跨國溝通橋樑，見證近世紀以來台灣與國際社會互動的重要歷史，即日起於各大實體通路、電子書平台、網路書店同步上架。

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