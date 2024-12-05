免費仔小心了！　Max下周開始打擊寄生帳號

▲上月正式進軍台灣的串流媒體平台Max。（圖／翻攝 max官網）

圖文／CTWANT

近期各大串流平台、音樂平台都陸續宣布要嚴抓寄生帳號，上月正式進軍台灣的華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下串流媒體平台Max，也將於下周開始啟動相關措施，在未來一周的時間，平台將以溫和的信息通知用戶，預計將從美國、加拿大等主要市場國家開始推行。

據外媒報導，WBD執行長佩雷特（JB Perrette）表示，寄生帳號的打擊行動將於下周開始，在未來一周的時間，平台將以溫和的信息通知用戶，告知非共住者不得共用帳號。佩雷特補充，弄清楚哪些用戶正在分享他們的密碼，或者他們的帳戶是否在度假屋或商務旅行中使用，是門「藝術和科學」。

佩雷特也強調，他不想過分誇大密碼打擊行動的規模及其潛在的增長空間，儘管如此，他也預測從2025下半年開始，一直持續到2026年和2027年，打擊行動可能會轉化為增長收入的動力。

佩雷特也提供了有關HBO即將上映的影視內容的最新消息，包括《白蓮花大飯店》第三季將於2025年2月首播，《最後生還者》第二季預計於2025年春季首播，而《冰與火之歌：權力遊戲》前傳系列《七王國的騎士：流浪騎士》則計劃於2025年末推出，至於大熱美劇《高校十八禁》第三季正準備於2025年1月開始製作，預計首播日期將由原定的2025年改為2026年。

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