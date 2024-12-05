工業拖板車3貼「騎進得來速」點6支冰淇淋　誇張畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮3名男子「3貼」蹲站，共乘一台工業用電動拖板車，走「得來速」車道點了6支冰淇淋，過程全被民眾拍下，有人認為這是故意「搞笑」、也有人認為其實很危險。警方初步表示，因為影片沒有拍到電動拖板車行駛在道路上，因此無法開罰，但也呼籲民眾，為了自身及用路人安全，切勿觸法，否則將依法開罰1200至3600元。

▲彰化和美鎮3男共乘電動拖板車到得來速點餐。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

這段3貼共乘影片被po上「社會事新聞影音」，地點就在彰化和美彰美路5段，只見3名男子共同乘坐電動拖板車，中間站一人，前後則各坐著、蹲著一個人，坐在最前面的男子還沒戴安全帽，3人共同駕駛工業用電動拖板車，到麥當勞食店得來速車道點餐，還指名要6支冰淇淋。

▲彰化和美鎮3男共乘電動拖板車到得來速點餐。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有民眾看到影片，覺得好奇，「怎麼騎到得來速」、「觀感不好」、「明顯想要就是搞笑」，也有民眾覺得危險，警方檢視影片，民眾夜間穿著短袖拍攝駕駛電動板車至麥當勞購買餐點，時間點似非近日發生，請轄區和美所調閱監視器及查訪均未發現，且拍攝地點非道路範圍，疑似民眾單純KUSO行為。

和美警分局第五組組長林世行表示，內容說明片中拍攝地點為非道路範圍，警方無法據以裁罰，但若電動板車行駛於道路上，警方會依據道路交通管理處罰條例第32-1條告發，處罰行為人1200-3600元罰鍰，呼籲民眾勿為了拍攝搞笑影片獲取流量而觸法，危害用路人安全。