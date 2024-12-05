　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

▲▼必勝客超級總匯起司咔滋餅。（圖／業者提供）

▲肯德基X必勝客「PK雙饗卡APP」雙12優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接雙12感謝季，肯德基X必勝客「PK雙饗卡APP」即日起至12月30日祭出一系列超值優惠，包括多款經典美食不限量買1送1，周五限定吃12元蛋撻、起司咔滋餅，還有開放寄餐跨店取的「隨饗券最低下殺34折」。

▲▼肯德基X必勝客「PK雙饗卡APP」雙12限定優惠。（圖／業者提供）

▲2大速食店不限量買1送1、限量12元起優惠一次看。※點圖放大

●不限量買1送1優惠（即日起至12月31日限定）
1. 必勝客：蜂蜜麻糬酥／川味香烤皮蛋豬血／酥炸魷魚鬚買1送1
2. 肯德基：8塊上校雞塊買1送1（12月23日至12月25日不適用）

●周周瘋搶12元起限量優惠（12月每周五+12月12日限定）
1. 必勝客單片起司咔滋餅12元（超級總匯／明太子2選1)
2. 肯德基原味蛋撻12元
3. 必勝客個人餐122元（內含6吋鬆厚比薩1個+厚燒醬烤BBQ+飛想檸檬紅茶300ml）
4. 肯德基讚堡餐122元（內含咔啦雞腿堡1個+黃金超蝦塊+百事可樂）
5. 必勝客歡樂餐2套1212元（每套內含690元以下13吋比薩2個+黃金雞柳條8個+副食2選1+1.25L百事可樂1瓶）
6. 肯德基派對餐2套1212元（每套內含咔啦脆雞8塊+原味蛋撻禮盒（6入）2盒+中份香酥脆薯2份+1.25L百事可樂1瓶）

▲▼肯德基X必勝客「PK雙饗卡APP」雙12限定優惠。（圖／業者提供）

▲隨饗券最低34折起優惠。※點圖放大

●隨饗券最低34折起優惠（即日起至12月31日限定）
1. 必勝客享樂餐3套279元（每套內含6吋個人比薩1個+飲料3選1） 
2. 必勝客雙人餐2套658元（每套內含460元以下9吋鬆厚比薩2個+ 1.25L百事可樂1瓶）
3. 必勝客多人餐2套1518元（每套內含690元以下13吋比薩1個+420元9吋鬆厚比薩2個+副食2選1+單片起司咔滋餅2選1+1.25L飲料2選1）
4. 肯德基超級buy餐3套369元（每套內含咔啦雞腿堡1個+原味蛋撻1個+中杯無糖綠茶1杯）
5. 肯德基年終盛典餐2套500元（每套內含青花椒香麻咔啦雞腿堡1個+咔啦雞腿堡1個+小份香酥脆薯2份+小杯百事可樂2杯）
6. 肯德基雞讚狂歡餐4套1224元（每套內含咔啦脆雞2塊+4塊上校雞塊1份+原味蛋撻禮盒1盒+小杯無糖綠茶2杯）

▲▼肯德基X必勝客「PK雙饗卡APP」雙12限定優惠。（圖／業者提供）

▲期間加碼免費領優惠神券最低5折。※點圖放大

期間還可天天領優惠神券最低5折，只要打開PK雙饗卡APP即可免費領，有機會享必勝客買烤雞拼盤送小比薩、肯德基可樂買1送1、獨享餐6折起等多款好康；加碼還能免費抽萬元旅遊金。

▲▼達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

▲達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

另外，達美樂今年初上市2周即售罄的「起司火山披薩」即日起回歸，在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味（黃金系列除外）皆可做成起司火山披薩，還可享限時半價優惠，最低345元就能吃到，以及799元、1199元的起司火山套餐選擇。

為歡慶新品上市，達美樂三重三信門市將於12月12日免費送「100份起司火山披薩」邀請民眾試吃，當日排隊的消費者還可額外參加抽獎活動，有機會獲得「火山披薩」系列神秘限定新品，預計抽出5位幸運兒，活動詳情以達美樂臉書粉專為主。

【你可能也想看】

►國王大雞堡7折開吃！漢堡王「2大限時優惠」迎戰雙12
►繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶！全門市都有
►清心福全「2大飲品買1送1」爽喝2周！外送限定

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
角頭郝廣民斷雙腿「插管治療」　豪華座艙狀況曝
賴清德、美眾院議長強生通電話！　內容曝光
王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋
巨獸相爭！3公尺鱷魚「叼巨大蟒蛇」畫面曝
快訊／瓊瑤家屬發聲！　「告別式不設公祭」
8月神預測「尹錫悅戒嚴」　韓議員：100％會有第2次
「給妳吃糖」摸高中女生下體！　變態主任終身不任用

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「越努力、越幸運」懷抱感恩留意細節　東森客服之星陳佳菱

用心聆聽提供超乎期待的貼心服務　東森客服之星陳旻瑩

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選　還有居酒屋串物、烤飯糰

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

達美樂「起司火山披薩」回來了！外帶限時半價　最低345元能吃到

省錢準備！7-11寄杯「買10送10」來了　全家單品咖啡「買6送6」

周杰倫今晚開唱　韓式炸雞店「秀演唱會門票」享買1送1

Popeyes台北101門市開幕！必吃限定海陸堡　還有2款聖誕新品

【廣編】「海芙電音雙波」連兩年問世市場轟動！年末邀告五人同歡嗨炸全場

曾國城備戰舞台劇　芳茲CEO林明璇驚喜探班打氣

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

「越努力、越幸運」懷抱感恩留意細節　東森客服之星陳佳菱

用心聆聽提供超乎期待的貼心服務　東森客服之星陳旻瑩

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選　還有居酒屋串物、烤飯糰

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

達美樂「起司火山披薩」回來了！外帶限時半價　最低345元能吃到

省錢準備！7-11寄杯「買10送10」來了　全家單品咖啡「買6送6」

周杰倫今晚開唱　韓式炸雞店「秀演唱會門票」享買1送1

Popeyes台北101門市開幕！必吃限定海陸堡　還有2款聖誕新品

【廣編】「海芙電音雙波」連兩年問世市場轟動！年末邀告五人同歡嗨炸全場

曾國城備戰舞台劇　芳茲CEO林明璇驚喜探班打氣

買千元地瓜白沙屯當志工！善心男慘死國道　友悲：他是好人

林業署分署長爆霸凌「下屬罰站2小時聽訓」　農業部：立即調查

陳子強遭爆「身邊有新歡」曝現況！　認不相信愛情：1分留給未來的她

「越努力、越幸運」懷抱感恩留意細節　東森客服之星陳佳菱

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

社子島被畫虎爛滄桑史！　從博弈、賽馬、輕軌到台北曼哈頓

24億偏鄉計畫排除「波波牙醫」　衛福部1個月內提新版本

免費仔小心了！　Max下周開始打擊寄生帳號

角頭郝廣民國道車禍！斷雙腿「插管治療中」　豪華座艙毀損狀況曝

曾莞婷南下出遊被叫潘碧珠…路人「朝她嘟嘴」二搭修杰楷談婚外情

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

消費熱門新聞

7-11寄杯買10送10、全家咖啡買6送6

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

達美樂「起司火山披薩」回歸

雞塊買1送1！肯德基超殺雙12開跑

只限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

周杰倫今晚開唱　韓式炸雞店「秀演唱會門票」享買1送1

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

必勝客「雙12狂歡優惠」一次看

繼光香香雞買1送1限定8天搶

Popeyes台北101門市必吃限定海陸堡

foodpanda「12月優惠碼」懶人包

肯德基聖誕巨大桶回歸！加碼吃3新品

7-11今開賣聖誕福袋！家樂福第2波吉伊卡哇上架

更多熱門

相關新聞

達美樂「起司火山披薩」回歸

達美樂「起司火山披薩」回歸

歲末年終佳節將至，速食品牌「達美樂」超強派對神器「起司火山披薩」宣布強勢回歸，濃郁巧達起司結合立體火山造型超吸睛，且全口味皆可搭配此款披薩，即日起正式上市，還可享限時半價優惠。

西門町老牌鵝肉店「千暉」結束營業

西門町老牌鵝肉店「千暉」結束營業

COLD STONE限時1天桶裝冰買1送1

COLD STONE限時1天桶裝冰買1送1

大巨蛋餐廳隔牆可聽到周杰倫開唱

大巨蛋餐廳隔牆可聽到周杰倫開唱

周杰倫今晚開唱　韓式炸雞店「秀演唱會門票」享買1送1

周杰倫今晚開唱　韓式炸雞店「秀演唱會門票」享買1送1

關鍵字：

美食情報美食雲雙12肯德基必勝客達美樂買1送1

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

「瓊瑤經濟」賺入上億美金　捧紅中港台上百明星

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面