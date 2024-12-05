蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

▲肯德基X必勝客「PK雙饗卡APP」雙12優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接雙12感謝季，肯德基X必勝客「PK雙饗卡APP」即日起至12月30日祭出一系列超值優惠，包括多款經典美食不限量買1送1，周五限定吃12元蛋撻、起司咔滋餅，還有開放寄餐跨店取的「隨饗券最低下殺34折」。

▲2大速食店不限量買1送1、限量12元起優惠一次看。※點圖放大

●不限量買1送1優惠（即日起至12月31日限定）

1. 必勝客：蜂蜜麻糬酥／川味香烤皮蛋豬血／酥炸魷魚鬚買1送1

2. 肯德基：8塊上校雞塊買1送1（12月23日至12月25日不適用）

●周周瘋搶12元起限量優惠（12月每周五+12月12日限定）

1. 必勝客單片起司咔滋餅12元（超級總匯／明太子2選1)

2. 肯德基原味蛋撻12元

3. 必勝客個人餐122元（內含6吋鬆厚比薩1個+厚燒醬烤BBQ+飛想檸檬紅茶300ml）

4. 肯德基讚堡餐122元（內含咔啦雞腿堡1個+黃金超蝦塊+百事可樂）

5. 必勝客歡樂餐2套1212元（每套內含690元以下13吋比薩2個+黃金雞柳條8個+副食2選1+1.25L百事可樂1瓶）

6. 肯德基派對餐2套1212元（每套內含咔啦脆雞8塊+原味蛋撻禮盒（6入）2盒+中份香酥脆薯2份+1.25L百事可樂1瓶）

▲隨饗券最低34折起優惠。※點圖放大

●隨饗券最低34折起優惠（即日起至12月31日限定）

1. 必勝客享樂餐3套279元（每套內含6吋個人比薩1個+飲料3選1）

2. 必勝客雙人餐2套658元（每套內含460元以下9吋鬆厚比薩2個+ 1.25L百事可樂1瓶）

3. 必勝客多人餐2套1518元（每套內含690元以下13吋比薩1個+420元9吋鬆厚比薩2個+副食2選1+單片起司咔滋餅2選1+1.25L飲料2選1）

4. 肯德基超級buy餐3套369元（每套內含咔啦雞腿堡1個+原味蛋撻1個+中杯無糖綠茶1杯）

5. 肯德基年終盛典餐2套500元（每套內含青花椒香麻咔啦雞腿堡1個+咔啦雞腿堡1個+小份香酥脆薯2份+小杯百事可樂2杯）

6. 肯德基雞讚狂歡餐4套1224元（每套內含咔啦脆雞2塊+4塊上校雞塊1份+原味蛋撻禮盒1盒+小杯無糖綠茶2杯）

▲期間加碼免費領優惠神券最低5折。※點圖放大

期間還可天天領優惠神券最低5折，只要打開PK雙饗卡APP即可免費領，有機會享必勝客買烤雞拼盤送小比薩、肯德基可樂買1送1、獨享餐6折起等多款好康；加碼還能免費抽萬元旅遊金。

▲達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

另外，達美樂今年初上市2周即售罄的「起司火山披薩」即日起回歸，在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味（黃金系列除外）皆可做成起司火山披薩，還可享限時半價優惠，最低345元就能吃到，以及799元、1199元的起司火山套餐選擇。

為歡慶新品上市，達美樂三重三信門市將於12月12日免費送「100份起司火山披薩」邀請民眾試吃，當日排隊的消費者還可額外參加抽獎活動，有機會獲得「火山披薩」系列神秘限定新品，預計抽出5位幸運兒，活動詳情以達美樂臉書粉專為主。