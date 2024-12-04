肇事原因曝！台61線3貨車追撞3死1重傷　疑閃避施工急煞釀禍

▲台61線北向21.3K桃園大園段今下午發生3車追撞事故，造成3死1重傷，警消到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線北向21.3K處今（4）日下午發生重大事故，現場有1輛大貨車與2輛小貨車追撞事故，造成1名駕駛當場死亡，後方2輛小貨車上3人則出現不同傷勢，其中2人送抵林口長庚醫院前已無呼吸心跳，經急救後仍宣告不治，大園警方為肇事3人進行酒測，均無酒精反應，肇事原因初判可能大貨車為閃避前方施工路段急煞，後方2輛小貨車來不及反應發生追撞造成嚴重傷亡，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲台61線北向21.3K桃園市大園段今天下午發生3車追撞事故，警消到場搶救傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，43歲的黃姓男子今天下午2時53分許，駕駛大貨車行經台61線北向21.3K處時，疑因閃避前方道路施工緊急煞車減速，後方65歲林姓男子駕駛藍色小貨車搭載52歲曹姓男子、38歲林姓男子煞車不及追撞，另外白色小貨車由48歲王姓男子駕駛也閃避不及追撞，造成3車連環追撞事故，現場一度全線封閉搶救。

▲台61線北向21.3K桃園市大園段今天下午發生3車追撞事故，警消到場從變形小貨車中搶救受困傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中大貨車黃姓男子未受傷，林姓小貨車駕駛右腿變形、身體多處撕裂傷勢，但意識清楚，另外，曹姓乘客、林姓乘客與王姓小貨車駕駛傷勢嚴重，其中1人當場死亡，另3名傷者經消防人員緊急送往林口長庚醫院急救，除林姓駕駛意識清楚外，剩下2名傷者經急救後仍宣告不治。

▲台61線北向21.3K桃園市大園段今天下午發生3車追撞事故，白色小貨車受損嚴重，王姓駕駛送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方為3名駕駛酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待調查釐清，現場狀況則於傍晚左右才排除恢復正常通行。