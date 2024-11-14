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男騎士違規左轉一查竟是失蹤人口　暖警溫情勸說重建家庭親情

▲林姓男子騎車違規左轉遭警攔查。（圖／大園警分局提供）

▲林姓男子騎車違規左轉遭警攔查。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區40歲林姓男子，因與家人相處不睦，3個月前負氣離家獨自搬到大園生活，林男昨晚間騎車時因違規左轉被員警攔下，發現他是通報協尋人口隨即向他開導，林男在警方溫情勸說之下也解開心結，答應與父母聯繫修補關係。

▲▼清查身分竟是通報失蹤人口，警方溫情勸說讓林男恢復與家人聯絡。（圖／大園警分局提供）

▲▼清查身分竟是通報失蹤人口，警方溫情勸說讓林男恢復與家人聯絡。（圖／大園警分局提供）

▲▼清查身分竟是通報失蹤人口，警方溫情勸說讓林男恢復與家人聯絡。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所警員蘇柏魁、陳奐圻，於13日23時許在大園區國際路一段與中山北路口執行交通違規稽查勤務，發現一輛機車違規左轉於是上前攔查。林姓騎士配合出示證件，在查驗身分的過程中，警用小電腦突然發出警示音，員警還以為是男子是通緝犯，仔細一看才發現他是失蹤協尋人口。

林男無奈地向員警表示，與父母因生活瑣事爭吵，長期下來他實在受不了，便在3個月前獨自搬離家裡，到大園租房工作開始新的生活，從此沒再與家裡聯繫。員警見林男表情落寞，於是向他溫情勸說，希望他能坦誠地與父母溝通、互相理解，要珍惜與家人相處的日子。林男在員警的開導下終於解開心結，眼眶微微泛淚同意與家人恢復聯繫，後續也隨員警返回派出所撤銷協尋，林男十分感謝警方的熱心關懷。

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